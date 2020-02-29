Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам сократить поездки за границу в качестве меры защиты от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Роспотребнадзор посоветовал не выезжать из страны из-за коронавируса
Анна Попова также напомнила, что для защиты от инфекции необходимо соблюдать базовые правила гигиены – держать чистыми руки и все гаджеты, не забывать ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня, а в местах массового скопления людей желательно носить медицинскую маску. По словам Поповой, в России «еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения».
Она добавила, что при малейшем недомогании следует обращаться за медицинской помощью. Как отмечает Попова, больного нужно поместить в отдельную комнату, обеспечить его отдельной посудой и вызвать врача на дом.
Помимо этого, глава Роспотребнадзора рассказала о том, почему что на сегодняшний день обязательный карантин для приехавших из Италии не введен. «Страна большая, и таких мер еще не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований. Нужно обратиться по месту жительства в медицинское учреждение или по месту наблюдения, сказать, что вы вернулись оттуда, и вас нужно взять под это наблюдение», – уточнила Попова. По ее информации, в Италии сейчас находятся около 30 тысяч российских туристов.
По последним данным, более 85 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией, при этом более 79 тысяч зараженных находятся в Китая. Всего умерло 2923 человека, а 39332 выздоровели.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса COVID-19.
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