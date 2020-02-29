Роспотребнадзор посоветовал не выезжать из страны из-за коронавируса

Помимо этого, глава Роспотребнадзора рассказала о том, почему что на сегодняшний день обязательный карантин для приехавших из Италии не введен. «Страна большая, и таких мер еще не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований. Нужно обратиться по месту жительства в медицинское учреждение или по месту наблюдения, сказать, что вы вернулись оттуда, и вас нужно взять под это наблюдение», – уточнила Попова. По ее информации, в Италии сейчас находятся около 30 тысяч российских туристов.