По состоянию на 11:00 25 февраля, число заразившихся коронавирусом Covid-19 по всему миру достигло 80150 человек. От инфекции скончались 2699 человек, выздоровели 27705. ВОЗ призывает готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса.
Число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 80 тысяч человек. ВОЗ призвал готовиться к «потенциальной пандемии»
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Robert Wei / Shutterstock.com
Как считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, вспышка нового коронавируса пока не является пандемией, но все-таки «имеет потенциал» ей стать. В настоящий момент необходимо «делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии» — сосредоточить внимание «на подготовительных мероприятиях» необходимо всем странам, при этом «каждая страна должна сама оценивать риск» развития заболеваемости.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса COVID-19.
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