30 лет Photoshop: как ретуширование снимков изменило наше представление о собственной внешности
Помогает ли ретушь снимков чувствовать себя лучше?
Пока мы видим свою внешность на отретушированном фото — да, может помогать. Когда мы видим отретушированные снимки других людей — чаще всего нет. Да и в случаях, когда мы смотрим на свои обработанные фото, мы чувствуем себя лучше ровно до того момента, пока не столкнёмся с реальностью, посмотрев на исходник, или в зеркало.
Многие расстройства настроения и даже психики основаны на разнице между образами реального Я и идеального Я. Реальное Я — это то, как человек видит себя. Идеальное Я — то, каким он хотел бы быть. Чем больше разрыв между двумя этими образами, тем больше недовольства собой. Особо яркие, клинические проявления этого разрыва психотерапевты наблюдают у людей, страдающих расстройствами пищевого поведения, дисморфофобией или нарушениями образа тела. Это же феномен разрыва характерен и для депрессии и социофобии.
Казалось бы, использование фильтров и масок должно играть нам только на руку: отретушировал себя и вот твоя цифровая личность в социальных сетях уже гораздо ближе к идеальному Я. Претензий к себе меньше, тревоги меньше — работает! Но проблема в том, что у людей в 2020 году есть не только виртуальная, но и реальная жизнь. И чем сильнее некоторые из нас привыкают к улучшенному образу в цифровом пространстве, тем больше разочарования встречают в реальной жизни, ежедневно оказываясь перед зеркалом. В некоторых случаях растет тревога о том, как твое Реальное Я с неотретушированной внешностью будет воспринято в оффлайне.
Возможно, когда-нибудь люди будут жить в полностью в цифровой среде и создавать себе аватаров с настолько гладкой кожей, насколько хочется. Но пока наши жизни полны вполне материальных, неотфотошопленных реалий. С отёками, морщинами, комедонами, волосами или их отсутствием, подкожно-жировой клетчаткой, изнашиваемостью организма и гравитацией, которая меняет тело с возрастом. Так что разница между реальной внешностью и той, которую мы уже можем позволить себе в виртуальном мире, продолжит провоцировать самокритику и недовольство.
Зачем мы сравниваем себя с другими?
Большинство продаж работает следующим образом: создай боль (или укажи на неё) и предложи решение. Цифровое пространство (и в частности Instagram) создаёт для этого огромные возможности. Эволюционно наш мозг устроен так, что для создания боли нам нужно всего лишь увидеть других людей, которые будут по каким-то важным для нас параметрам «лучше», чем мы. Всё остальное происходит автоматически: мы сравниваем себя, убеждаемся в том, что мы, или наша жизнь, «хуже», пугаемся и завидуем. Подписываемся на тревел-блоггеров — замечаем как мало мы путешествуем и как сильно хочется путешествовать больше, на фэшн-блоггеров — обнаруживаем, что у нас мало стильной модной одежды, на людей, которые активно используют ретушь на своих снимках — обращаем внимание на несовершенства нашей внешности. И ищем решение проблемы — способ избавиться от этих неприятных эмоций. Производители тем временем с радостью предлагают товары, которые помогут нам соответствовать: бьюти-процедуры, косметические средства, одежду, программы похудения и диет, пластические операции, БАДы и те же маски в Instagram.
Сравнение себя с другими — эволюционный механизм, который помогал нашим предкам выживать. Сильно отличаешься от других — тебя изгоняют из племени. А вне племени нашим предкам куда сложнее было добыть себе пищу, защититься от угрозы, размножиться, и, в итоге, выжить. Вот откуда берет начало конформизм и желание соответствовать тем нормам и стандартам, которые формируются в обществе. При этом мы можем знать, что перед нами отретушированные, а не реальные фото, но опыт будет говорить другое: то, что мы видим — это норма. Ведь так выглядит большинство изображений, которые наш мозг анализирует. Мы привыкаем к идеальным образам. Хорошо, если вы ходите в бассейн, СПА, фитнес-зал или общественные бани — в места, где у вас еще есть возможность увидеть реальные тела людей.
Есть ли смысл в идее Instagram скрывать отретушированные снимки?
В январе стало известно, что Instagram в тестовом режиме запускает новую функцию: теперь социальная сеть будет скрывать от пользователей фотографии, которые подверглись ретуши, помечая их отметкой «false». Противники нововведения делают акцент на том, что алгоритм будет скрывать не только фотографии, на которых была улучшена внешность человека: откорректирована фигура, черты лица, разглажена и выровнена кожа. Но и фотографии, являющиеся объектом цифрового искусства. Хотя, поскольку основной целью этой функции является борьба с нереалистичностью изображений, вероятнее всего система распознавания ретуши будет дорабатываться разработчиками. И в итоге будет научена отличать искусство от попытки спрятать реальность.
Здесь мы встаем перед вопросом, на который трудно дать однозначный ответ: какой снимок всё-таки является искусством, а какой просто попыткой придать изображению более товарный вид, привести к социально-одобряемым стандартам красоты? Возможно ответ будет заключаться в проценте воображения и творчества, который был вложен в снимок. Скорее всего, затирая прыщ на щеке, автор ничего кроме «на фото человек, у которого нет прыща» сказать нам не хочет.
Сознательный отказ Instagram от публикации отретушированных фото может создать повышение тревоги, в случае, если люди уже привыкли выставлять свои отретушированные фото. Но все чаще появляющиеся в социальных сетях реальные фотографии, не подвергшиеся обработке, уже дают нам новый опыт: тела бывают разные. И хоть тенденция на натуральность пока немного задержалась на формате «макияж без макияжа», думаю, она продолжит набирать обороты.
Возможно решение помечать отметкой «false» обработанные снимки — проявление ответственности руководства соцсети перед пользователями. А возможно — способ предотвратить обвинения в свой адрес в формировании нереалистичных представлений о внешности и сопутствующих психологических расстройств (которая подтверждаются всё новыми и новыми исследованиями). Как бы то ни было, похоже, что в этой инициативе есть смысл. Время покажет, как она будет применяться и какое воздействие оказывать на пользователей.
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