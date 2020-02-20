30 лет Photoshop: как ретуширование снимков изменило наше представление о собственной внешности

Помогает ли ретушь снимков чувствовать себя лучше?

Пока мы видим свою внешность на отретушированном фото — да, может помогать. Когда мы видим отретушированные снимки других людей — чаще всего нет. Да и в случаях, когда мы смотрим на свои обработанные фото, мы чувствуем себя лучше ровно до того момента, пока не столкнёмся с реальностью, посмотрев на исходник, или в зеркало.

Многие расстройства настроения и даже психики основаны на разнице между образами реального Я и идеального Я. Реальное Я — это то, как человек видит себя. Идеальное Я — то, каким он хотел бы быть. Чем больше разрыв между двумя этими образами, тем больше недовольства собой. Особо яркие, клинические проявления этого разрыва психотерапевты наблюдают у людей, страдающих расстройствами пищевого поведения, дисморфофобией или нарушениями образа тела. Это же феномен разрыва характерен и для депрессии и социофобии.

Казалось бы, использование фильтров и масок должно играть нам только на руку: отретушировал себя и вот твоя цифровая личность в социальных сетях уже гораздо ближе к идеальному Я. Претензий к себе меньше, тревоги меньше — работает! Но проблема в том, что у людей в 2020 году есть не только виртуальная, но и реальная жизнь. И чем сильнее некоторые из нас привыкают к улучшенному образу в цифровом пространстве, тем больше разочарования встречают в реальной жизни, ежедневно оказываясь перед зеркалом. В некоторых случаях растет тревога о том, как твое Реальное Я с неотретушированной внешностью будет воспринято в оффлайне.

Возможно, когда-нибудь люди будут жить в полностью в цифровой среде и создавать себе аватаров с настолько гладкой кожей, насколько хочется. Но пока наши жизни полны вполне материальных, неотфотошопленных реалий. С отёками, морщинами, комедонами, волосами или их отсутствием, подкожно-жировой клетчаткой, изнашиваемостью организма и гравитацией, которая меняет тело с возрастом. Так что разница между реальной внешностью и той, которую мы уже можем позволить себе в виртуальном мире, продолжит провоцировать самокритику и недовольство.