В Европе зарегистрировали первый смертельный случай от коронавируса

Ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV была внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В этом перечне перечислены 15 видов заболеваний, среди которых – СПИД, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера и чума и другие. Список был составлен в 2004 году и с тех пор не менялся.



Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.

Напомним, что в конце января в России были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом Covid-19. Вирус диагностировали у двух человек — в Забайкальском крае и Тюменской области. Вчера, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус. Сегодня, 12 февраля, из краевой инфекционной больницы Читы был выписан второй заболевший — гражданин Китая Ван Юньбиня. Оба пациента выздоровели. А еще в Петербург завезли тест-системы, выявляющие коронавирус прямо в аэропорту.