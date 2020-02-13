Как не испортить себе настроение в День Святого Валентина: инструкция от психологов для пар и одиночек

День всех влюбленных с близким человеком

Любить и показывать друг другу свою любовь можно в любое время, но почему бы не использовать 14 февраля как очередной повод для этого.

Говорить:

Обсудите с близким человеком идею поговорить об отношениях. Если все за, то самое время вспомнить, почему вы вместе и как вы делаете жизнь друг друга особенной. Мы набросали несколько вопросов для приятных воспоминаний и большей осознанности в отношениях.

Не все эти вопросы будут связаны с приятными переживаниями и не все могут подойти вам в конкретный момент. Будьте к этому готовы и руководствуйтесь следующими принципами:

Можно не отвечать на вопрос или перестать отвечать в любой момент.

Нельзя требовать друг от друга продолжения или обижаться в случае нежелания партнера отвечать.

Не превращайте это в допрос, получите от разговора максимум веселья и тепла.

О чем можно спросить друг друга:

— В какой момент ты понял(а), что хочешь быть со мной? Что тебя натолкнуло на это?

— Назови не меньше 3-5 вещей, которые тебе во мне нравятся: во внешности, характере, ценностях или интересах.

— Какие именно действия ты считаешь изменой?

— Что в моем поведении с другими людьми для тебя недопустимо?

— Есть ли сейчас что-то в наших отношениях или в моих действиях, что вызывает у тебя неприятные переживания: например, тревогу или чувство небезопасности? Хочешь рассказать сейчас об этом?

— Какие способы проводить время вместе тебе больше всего нравятся?

— Как часто ты хочешь проводить время в одиночестве и с другими людьми?

— Какие проявления любви, близости и заботы для тебя наиболее важны? Что из этого мне удается делать? Хочешь ли ты, чтобы я выражал(а) это иначе?

— В какие моменты тебе важна инициатива именно с моей стороны?