Переживаете, что День Святого Валентина пройдет не так романтично, как вам хотелось бы? Или вас невероятно раздражает вся суета, которую устраивают в эту дату влюбленные парочки? Клинические психологи из центра «Качество жизни» Виктория Цебренко и Вера Красноперова рассказывают, как воспользоваться идеей праздника и провести пятницу, 14 февраля, приятнее и осознаннее — вне зависимости от того, находитесь вы в отношениях или нет.
Как не испортить себе настроение в День Святого Валентина: инструкция от психологов для пар и одиночек
Короткий чек-лист, чтобы понять, смогут ли ваши ожидания испортить вам 14 февраля:
- Я думаю, что этот день должен быть особенным для отношений и жду романтического настроения.
- Я терпеть не могу этот день. Меня бесят парочки и вся праздничная тематика вокруг этого дня.
- Я думаю, что люди не должны уделять столько внимания этому дню, меня раздражает эта суета вокруг обычной даты.
- Я считаю, что очень грустно проводить этот праздник в одиночестве.
- Этот день станет еще одним неприятным поводом напомнить себе, что я одинок(а).
- Я многого жду от этого дня и от своего партнёра.
- Хочу, чтобы мы провели этот день максимально хорошо, и часто в последнюю неделю прокручиваю в голове удачные сценарии.
День всех влюбленных с близким человеком
Любить и показывать друг другу свою любовь можно в любое время, но почему бы не использовать 14 февраля как очередной повод для этого.
Говорить:
Обсудите с близким человеком идею поговорить об отношениях. Если все за, то самое время вспомнить, почему вы вместе и как вы делаете жизнь друг друга особенной. Мы набросали несколько вопросов для приятных воспоминаний и большей осознанности в отношениях.
Не все эти вопросы будут связаны с приятными переживаниями и не все могут подойти вам в конкретный момент. Будьте к этому готовы и руководствуйтесь следующими принципами:
- Можно не отвечать на вопрос или перестать отвечать в любой момент.
- Нельзя требовать друг от друга продолжения или обижаться в случае нежелания партнера отвечать.
- Не превращайте это в допрос, получите от разговора максимум веселья и тепла.
О чем можно спросить друг друга:
— В какой момент ты понял(а), что хочешь быть со мной? Что тебя натолкнуло на это?
— Назови не меньше 3-5 вещей, которые тебе во мне нравятся: во внешности, характере, ценностях или интересах.
— Какие именно действия ты считаешь изменой?
— Что в моем поведении с другими людьми для тебя недопустимо?
— Есть ли сейчас что-то в наших отношениях или в моих действиях, что вызывает у тебя неприятные переживания: например, тревогу или чувство небезопасности? Хочешь рассказать сейчас об этом?
— Какие способы проводить время вместе тебе больше всего нравятся?
— Как часто ты хочешь проводить время в одиночестве и с другими людьми?
— Какие проявления любви, близости и заботы для тебя наиболее важны? Что из этого мне удается делать? Хочешь ли ты, чтобы я выражал(а) это иначе?
— В какие моменты тебе важна инициатива именно с моей стороны?
День влюбленных в себя: праздник в теплом одиночестве
Быть одному — это нормально, независимо от причин: хочется вам сейчас побыть вне отношений, или так получилось само по себе, или даже если вы переживаете разрыв. Конечно, можно проигнорировать 14 февраля. Но можно и посмотреть на него как на повод окунуться в отношения с самим собой. Мы собрали несколько интересных идей, если вы решите побыть с собой в этот день.
Свидание с собой:
Попробуйте уделить себе время: не на автомате, а максимально включившись в процесс. Как вы себе представляете классное свидание? Что оно должно включать в себя? Вспомните хорошие примеры приятных встреч из вашей жизни (при этом не обязательно романтичных) и выберите из них что-то интересное для себя. Не ждите особого настроения, просто попробуйте сделать это.
Поговорить с собой:
Разговор с собой — продолжение идеи свидания. Вы хорошо знаете, что вам нравится: из увлечений, еды, музыки? Что вам было бы интересно узнать о человеке, который вам дорог? Взгляды на модель отношений, любимый сериал, самый страшный случай из детства? Выпишите такие вопросы — и попробуйте ответить на них сами, побыв и в роли увлеченного спрашивающего и охотно отвечающего собеседника.
Еще один хороший способ провести время с собой — практика самосострадания. Это можно сделать, например, написав себе заботливое письмо:
Самосострадательное письмо:
- Вспомните и запишите сложную ситуацию, с которой столкнулись в прошлом или скоро столкнетесь.
- Представьте, что ваш друг или любимый человек оказался в такой же ситуации. Запишите слова поддержки, которые сказали бы ему/ей.
- Напишите такое же обращение к себе. Можно даже просто скопировать письмо из второго пункта и поменять «ты» на «я».
Зачем нужно представлять друга для написания письма?
Если можете, пишите письмо сразу себе, пропуская второй пункт. Но начать с друга бывает проще: мы часто относимся к другим людям лучше, чем к себе, особенно к любимым и близким. Поэтому для друга может найтись гораздо больше сочувствующих слов. Этот пункт как бы является вспомогательным, чтобы затем перенести отношение к любимому человеку на себя.
Как написать такое письмо?
Начинайте с ситуации средней сложности. Не беритесь сразу за самый болезненный пример, если не делали раньше подобных упражнений. Начните с чего-то, что беспокоит вас примерно на 50% или даже меньше.
Помните о трех компонентах самосострадания:
— Осознанность – назовите чувства и потребности, не оценивайте, просто признайте, какие они есть. Например: «Ох, похоже, ты очень расстроен. Ты просто хотел отдохнуть»
— Единство с другими людьми – напомните другу и себе, что вы не одиноки, что другие люди тоже испытываю подобные трудности. Например: «Все мы ошибаемся, наверняка в этот же момент кто-то чувствует себя похожим образом»
— Доброта к себе – выразите доброжелательное отношение заботливыми словами, предложите помощь и необходимые действия. Например: «Пожалуйста, не ругай себя, будь к себе добрее. Давай сходим вместе погулять и попробуем отдохнуть»
Чего лучше избегать в этом письме:
Обесценивающих фраз и советов вроде «это же ерунда», «не грусти», «не думай об этом», «просто сделай это». Возможно, они приходят вам в голову, потому что вы сами слышали подобную поддержку. Возможно, они не кажутся вам плохими, ведь ничего оскорбительного вы ими не говорите. Но в таких фразах человек может услышать совсем не поддерживающий подтекст: «твои чувства неправильные», «ты должен справляться быстрее и проще, а если не справляешься, с тобой что-то не так». Если вы всё же хотите дать совет или указать на простой выход из ситуации, попробуйте объяснить свою идею подробнее, чтобы ваши слова было сложнее исказить: «Подумай, это ведь всего одна ошибка, во многих других случаях ты всё успевал. Не фиксируйся только на негативных примерах.»
Дружба как любовь к другу: 14 февраля с друзьями
Еще один хороший способ выделить 14 февраля из будничной недели — провести время с близкими друзьями. Можно просто повеселиться вместе, а можно сделать особый вечер, вспомнив, почему вы дружите и как менялись ваши отношения от момента первой встречи до настоящего времени.
Для последнего варианта мы подобрали несколько идей.
Говорить о дружбе:
— Ты помнишь, как мы познакомились? А в какой момент мы начали сближаться и считать друг друга друзьями?
— Делишь ли ты друзей на разные типы или группы: по степени близости, по специфике общения и т.д.? Скажешь мне, в какой из этих групп нахожусь я для тебя?
— Как ты понимаешь понятия "друг" и "дружба"? Какие критерии дружбы тебе действительно важны?
— Как ты думаешь, что нам помогает оставаться друзьями столько времени? Что в нашей дружбе наиболее ценно для тебя?
— Тебе хотелось бы что-то изменить в нашем общении? Что именно?
— Какие самые смешные моменты в наших отношениях ты помнишь?
Сделать вместе то, что давно откладывали на потом:
Часто ли вы что-то придумываете с друзьями, что так и остается на стадии планировании? Используйте этот день как повод осуществить один из этих планов: сходить на лекцию или в бар, записаться вместе на урок йоги или стрельбу в тире. Или, может, просто встретиться дома и спокойно выпить чаю. Если не удается сделать это именно сейчас, то пусть это будет день твердого плана: запланируйте это событие на ближайший возможный день и договоритесь следить друг за другом, чтобы не слить встречу.
Ягодки-вспоминашки:
Вы давно предавались ностальгии вместе с друзьями? Устройте себе день вспоминашек: посмотрите старые фотографии, полистайте вместе переписку, посмейтесь над дурацкими мемами, которые присылали друг другу. Не обязательно добиваться веселого настроения: можно просто погрузиться в историю вашей дружбы (долгую или пока не очень).
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