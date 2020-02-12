В конце января в России были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом Covid-19. Вирус диагностировали у двух человек — в Забайкальском крае и Тюменской области. Вчера, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус. Сегодня, 12 февраля, из краевой инфекционной больницы Читы был выписан второй заболевший — гражданин Китая Ван Юньбиня. Оба пациента выздоровели.
Оба пациента, заболевшие коронавирусом Covid-19 в России, выздоровели
«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — отметила 11 февраля директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова в ответ на вопрос о состоянии здоровья студентки из Китая, госпитализированной с подозрением на коронавирус, который позже подтвердился.
«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам он получил», — рассказал о выздоровлении второго заболевшего, гражданина Китая Ван Юньбиня, главврач краевой инфекционной больницы Читы Сергей Юрчук.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
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