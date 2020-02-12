Оба пациента, заболевшие коронавирусом Covid-19 в России, выздоровели

«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — отметила 11 февраля директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова в ответ на вопрос о состоянии здоровья студентки из Китая, госпитализированной с подозрением на коронавирус, который позже подтвердился.

«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам он получил», — рассказал о выздоровлении второго заболевшего, гражданина Китая Ван Юньбиня, главврач краевой инфекционной больницы Читы Сергей Юрчук.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.