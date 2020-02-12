Вот 4 причины, по которым люди теряют мотивацию к работе. Есть ли способы ее вернуть?

Как увеличить автономность

Попросите босса прописывать результат, а не процесс. Более мотивированы обычно те члены команды, которые могут работать так, как им нравится. Узнайте, может ли ваша команда сама решать, как добиться обозначенного результата. Клиенты, которые заказывают у Лиз дизайн, часто дают ей четкое описание того, что они хотят и когда им это нужно, а затем позволяют ей самой решить, как это сделать.

Сосредоточьтесь на небольших достижениях. Вычеркнув из списка дел что-то совсем малое, вроде «ответить по электронной почте Кейтлин», мы чувствуем прилив энергии. Профессор Гарвардской школы бизнеса Тереза Амабиле называет это принципом прогресса: даже самый обычный, постепенный прогресс делает нас более счастливыми и способствует вовлечению в работу. (Однако же всегда напоминайте себе, как маленькие задачи связаны с более крупной целью, упускать из виду более широкую картину — убийственно для мотивации.)

Задавайте открытые вопросы. Сотрудники IDEO начинают мозговой штурм с вопроса: «Как мы можем.. ?» Потому что вопрос «как» поощряет сотрудников описывать процессы, а «можем» предполагает, что существует ряд решений, но среди них нет единственно правильного, а «мы» говорит о необходимости включения каждого и командной работе.

Если вы руководитель — установите четкие приемные часы. Часы приема — это возможность подойти к вам с вопросами. Вместо того чтобы постоянно следить за работой подчиненных, дайте им возможность самостоятельно решать проблему и обращаться к вам, когда понадобится помощь.