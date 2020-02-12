Пугающая статистика: только 15 % работников чувствуют, что увлечены работой. При этом чаще всего мотивация уходит из-за того что: (1) вы потеряли контроль над происходящим на работе; (2) вы не находите смысла в том, что делаете; (3) вы перестали рассматривать работу как место, где можно учиться, и (4) вам не нравятся коллеги. Можно ли решить эти проблемы?
Вот 4 причины, по которым люди теряют мотивацию к работе. Есть ли способы ее вернуть?
У вас нет автономии
Нет чувства лучше, чем свобода. Одно дело, когда работу над проектом выбираешь по душе, и совершенно другое, когда над проектом приходится работать в силу необходимости. Иногда мы даже не осознаём, что отсутствие свободы настолько опускает нас с небес на землю. В ходе серии из девяти экспериментов люди, заявлявшие, что хотят власти, отказывались от соответствующего продвижения по службе в пользу работы, которая давала им большую свободу.
Конечно, не всякая работа позволяет нам делать то, что и когда мы захотим. Но чем больше решений мы принимаем самостоятельно, тем лучше мы себя чувствуем и тем усерднее работаем. Когда Walmart начал предлагать гибкие смены, дававшие сотрудникам возможность составлять свои собственные графики, количество прогулов и текучка кадров сократились. И, возвращаясь к примеру Best Buy, программа ROWE (она позволила примерно 300 сотрудникам выбирать самим свой рабочий график из нескольких вариантов — например, работать с 9 до 17 или с 8 до 16) имела оглушительный успех, несмотря на первоначальные опасения. Молодые сотрудники стали приходить на работу позже, чтобы с утра успевать на тренировку и избежать часа пик. Сотрудники с детьми уходили с работы раньше, чтобы посещать внеклассные мероприятия. Моральный дух сотрудников компании и производительность труда взлетели. Количество добровольных увольнений снизилось.
Но что, если вы работаете на микроуровне или в компании, которая в ближайшее время не собирается внедрять ROWE? «Спросите себя: “Есть ли хоть что-то в моей жизни, что я могу уже завтра начать делать по-другому?” Почти всегда ответ положительный», — советует нам автор бестселлера «Драйв» Дэниел Пинк. Да, это сложно, но возможно, даже в тех профессиональных ситуациях, которые ограничены тесными рамками, можно обрести моменты свободы и вдохновения. Найдите полчаса, чтобы прочитать то, что вам интересно. Прогуляйтесь по кварталу между дневными встречами. Возьмите пару коллег и устройте в кофейн на углу короткий перерыв. «Обычно можно отвоевать небольшой кусочек собственного суверенитета, даже если полного контроля над расписанием у вас нет, — говорит Дэниел Пинк. — И это лучше, чем ничего. Делать два десяти- или пятнадцатиминутных перерыва во второй половине дня может почти каждый».
Как увеличить автономность
Попросите босса прописывать результат, а не процесс. Более мотивированы обычно те члены команды, которые могут работать так, как им нравится. Узнайте, может ли ваша команда сама решать, как добиться обозначенного результата. Клиенты, которые заказывают у Лиз дизайн, часто дают ей четкое описание того, что они хотят и когда им это нужно, а затем позволяют ей самой решить, как это сделать.
Сосредоточьтесь на небольших достижениях. Вычеркнув из списка дел что-то совсем малое, вроде «ответить по электронной почте Кейтлин», мы чувствуем прилив энергии. Профессор Гарвардской школы бизнеса Тереза Амабиле называет это принципом прогресса: даже самый обычный, постепенный прогресс делает нас более счастливыми и способствует вовлечению в работу. (Однако же всегда напоминайте себе, как маленькие задачи связаны с более крупной целью, упускать из виду более широкую картину — убийственно для мотивации.)
Задавайте открытые вопросы. Сотрудники IDEO начинают мозговой штурм с вопроса: «Как мы можем.. ?» Потому что вопрос «как» поощряет сотрудников описывать процессы, а «можем» предполагает, что существует ряд решений, но среди них нет единственно правильного, а «мы» говорит о необходимости включения каждого и командной работе.
Если вы руководитель — установите четкие приемные часы. Часы приема — это возможность подойти к вам с вопросами. Вместо того чтобы постоянно следить за работой подчиненных, дайте им возможность самостоятельно решать проблему и обращаться к вам, когда понадобится помощь.
В работе нет смысла
«Не то чтобы я ленивый, — объясняет Питер в фильме “Офисное пространство”. — Мне просто все равно». Трудно мотивировать себя что-то делать, если это «что-то» кажется бессмысленным. Спросите об этом Дэна Ариэли, экономиста, профессора психологии и поведенческой экономики, у которого участники исследования собирали конструктор LEGO. Ариэли сохранял модели, собранные одной группой, а модели другой группы ломал прямо на их глазах. Участники первой группы изготовили в среднем одиннадцать моделей. Вторая группа остановилась после семи собранных игрушек. «Люди хотят чувствовать, что вносят свой вклад, — отмечает Ариэли. — Им нужно ощущение цели, что работа имеет хоть какую-то отдачу».
«Читая о людях, которым так нравилось то, что они делали, что они не могли заниматься ничем иным, я всегда удивлялся, — пишет венчурный капиталист Пол Грэм. — Ведь на самом деле в любой момент времени почти каждый из нас предпочел бы купаться в Карибском море, заниматься сексом или есть вкусную еду, а не работать над решением сложных задач». Работа не всегда идеально согласуется с тем, что мы любим делать, но есть способ сделать ненавистные задачи чуть более приятными, напомнив себе о людях, для которых важна наша работа. В ходе опроса более двух миллионов человек именно социальные работники — хирурги и члены духовенства — заявили о высоком значении своей работы, хотя их работа обычно не подразумевает частых беззаботных и счастливых моментов.
Как часто вы напоминаете себе о том, ради кого работаете, составляя утомительное письмо или чистя базу данных? Осознание широкого влияния нашей работы делает нас более продуктивными и помогает пережить особенно тоскливые дни. Даже непродолжительные контакты с людьми, которым наша работа приносит пользу, имеют большое значение (Google называет это «волшебными моментами»). Профессор Адам Грант организовал встречу сотрудников университетского колл-центра по сбору средств с несколькими универсантами-стипендиатами. Встреча длилась всего пять минут, но именно благодаря ей сотрудники колл-центра узнали, насколько их усилия изменили жизнь получателей. Через месяц те сотрудники, которым удалось пообщаться с получателями стипендии, привлекли почти в два раза больше средств, чем те, кто с ними не общался.
Абсолютов не существует, так что наше мышление имеет большое значение. Если вы задались целью найти вдохновение, переосмыслите свое восприятие работы — это поможет изменить и ее значимость. Йельский профессор Эми Вжесневски обнаружила, что вы можете активно переключать свою работу на то, что вам нравится, с помощью процесса, называемого «джоб крафтинг». Есть бариста, которые убеждены, что утренние латте делают чью-то жизнь ярче, и графические дизайнеры, которые чувствуют, что при помощи их поздравительных открыток было поздравлено с днем рождения больше счастливых людей, чем они когда-либо смогут сосчитать. Оба эти примера — о джоб крафтинге. Пахита Уильямс, проводница в нью-йоркском метрополитене, основным смыслом своей работы считает заботу о пассажирах. Когда состав Уильямс остановился под землей из-за отключения электричества, она ходила по вагонам поезда и непринужденно шутила с пассажирами, помогая им почувствовать себя более комфортно.
Как найти то, что придаст работе смысл
Ищите радость. «Моя главная цель в жизни — окружить себя интересными людьми и стараться, чтобы окружение приносило мне как можно больше радости», — пишет директор MIT Media Lab Джои Ито. Обращайте внимание на то, что приносит ощущение легкости: эти моменты помогут нащупать наиболее значимые для вас стороны работы.
Поговорите со своим руководителем о том, как получить более привлекательную работу. Проработав долго на скучной работе, Кейт Эрл, бывший директор по обучению в Quiet Revolution, решила уволиться. Кейт говорит, что ей никогда не приходило в голову попросить своего босса дать ей более привлекательную работу. В ретроспективе откровенный разговор о рабочих обязанностях, а также о ее роли в целом мог бы помочь Кейт получать больше удовольствия от своей работы.
Поставьте себе на работе весомые цели. Когда сотрудника одного из производств SpaceX спросили: «В чем заключается ваша работа?», он ответил: «Миссия SpaceX — колонизировать Марс. Чтобы колонизировать Марс, нам нужно создавать ракеты многократного использования, потому что в противном случае люди не смогут путешествовать на Марс и обратно. Моя работа заключается в том, чтобы помочь создать систему рулевого управления, которая позволит нашим ракетам приземлиться на землю. Удастся ли мне это — вы узнаете, если после запуска наша ракета приземлится на платформу посреди Атлантики». Он мог просто сказать: «Я собираю детали».
Вкладывайтесь в позитивные отношения. Отношения могут добавить ощущение смысла. Предложите свое наставничество новому сотруднику либо младшему коллеге или же проведите мероприятие, которое поможет людям узнать друг друга.
Вы перестали рассматривать работу как место, где можно учиться
Если вы чувствуете, что потеряли мотивацию, пришло время взглянуть правде в глаза: вы, вероятно, давно не учились ничему новому. В 2016 году Фредерик Деснард попытался подать в суд на своего бывшего работодателя за то, что он давал ему до того мало задач, что скука привела Деснарда к серьезной депрессии. Хотя суд и отклонил дело, этот иск не выглядит таким уж безумным для всех тех, кому приходится считать минуты до конца рабочего дня. И имея выбор — безделье или болезненные удары током, — в среднем, люди предпочитают ничегонеделанью пять электрических разрядов. Один из испытуемых настолько не хотел оставаться наедине со своими мыслями, что ударил себя током почти двести раз. Скука тесно связана с мотивацией: она является своеобразным сигналом того, что, скорее всего, другие занятия принесут нам больше удовольствия.
Если вы испытываете беспокойство, изучение нового поможет гораздо эффективнее справиться со стрессом, чем просто расслабление. Ники Лустиг, руководитель отдела обучения и развития в GitHub, получила от сотрудника, посещавшего тренинги личностного роста в рамках корпоративной программы роста и развития сотрудников, следующее письмо: «При помощи знаний, которые я получил на пройденном мной курсе, я написал сценарий действий, который поможет упростить один ужасно запутанный процесс… Я даже не могу описать, как это было круто… и как это поможет команде в дальнейшем развитии». Оказывается, что возможность достичь превосходства мотивирует даже больше, чем деньги: например, игроки в бейсбол часто готовы за меньшую зарплату играть в успешной команде.
Как учиться новому при помощи эмоций
Меняйтесь навыками. Соберитесь как-нибудь с коллегой или приятелем, чтобы научить друг друга чему-то новому. Например, однажды Лиз помогла коллеге научиться пользоваться Adobe Illustrator, а он дал ей несколько замечательных советов по емейл-маркетингу.
Заботьтесь о себе. Данные свидетельствуют о том, что учащиеся, испытывающие беспокойство или подавленность, не учатся. Если вы чувствуете, что стресс или скука превращают ваш мозг в слизь, воспользуйтесь нашими рекомендациями из предыдущей главы о здоровье.
Ищите возможности внутри компании. Программа Southwest Airlines под названием «Дни в полевых условиях» позволяет сотрудникам провести день в выбранном ими подразделении компании. Подобный опыт дает им лучшее представление о том, в каком направлении они могут развиваться в рамках Southwest Airlines.
Начните сторонний проект. Сторонние проекты — отличный способ задействовать не те «мышцы», которые вы не используете на основной работе, и кроме того, такой проект может стать одним из самых лучших способов научиться чему-то новому. Когда Лиз захотела изучить основы программирования, она решила создать с нуля простой персональный сайт. Такой проект принадлежит только вам самим, вы не делаете его для кого-то другого, так что тут у вас будет полная автономия.
Вам не нравится работать с коллегами
Выбор, осмысленность и возможность узнавать что-то новое делают работу более приятной. Но исследования показывают, что дождливым пятничным утром, когда мы не выспались и раздражены начальством, наша реальная мотивация не «что», а «кто». Те, у кого на рабочем месте есть друзья, удовлетворены работой в большей степени и меньше подвержены стрессу. «Мотивация следует из того, что нам не все равно, — отмечает Шерил Сандберг. — Но также она следует и из работы с людьми, к которым мы неравнодушны». Поддерживайте дружеские отношения на работе, чтобы обрести еще одну причину идти туда с удовольствием.
Но даже у самых замечательных дружеских отношений есть обратная сторона. Иногда близость с коллегами может привести к эмоциональному истощению. Выстраивание важных для нас отношений, одновременно с предоставлением критической обратной связи или стремлением к соблюдению дедлайнов дается непросто. Спросите об этом тех, кому приходилось работать в стартапе, где коллеги называют себя семьей, — вы неизбежно услышите, насколько это бывает утомительно. И, как и во всякой дружбе, всегда есть кто-то, кто оказывается за бортом.
Как получить максимум от дружбы с коллегами
Замечайте мелочи. Профессор Мичиганского университета Джейн Даттон обнаружила, что высококачественные отношения — не обязательно глубокие или уязвимые. Небольшие события, полные доверия и участия, могут стать началом других, более значимых отношений.
Не допускайте изоляции. В компании IDEO все команды построены таким образом, что в них входят дизайнеры самых разных специализаций, и каждая команда получается мультифункциональной. В офисе IDEO в Сан-Франциско также проводится ритуал под названием «Чайная пауза»: в 15:00 сотрудникам предлагается сделать перерыв и общаться с теми коллегами, с которыми они не работают напрямую.
Не кучкуйтесь на корпоративных мероприятиях. Исследования показывают, что корпоративные мероприятия не всегда помогают обзавестись новыми контактами. «Люди не слишком много общаются на смешанных мероприятиях, а на корпоративных вечеринках в основном общаются с одними и теми же коллегами», — говорит Адам Грант. Чтобы максимально задействовать потенциал корпоративного мероприятия, познакомьтесь на нем хотя бы с одним человеком, которого вы еще не знаете.
Проводите время вместе. Компании Google и Facebook планируют время для совместных игр и обедов сотрудников. В LinkedIn сотрудники знакомятся с семьями друг друга в рамках специальной программы «Приведи родителей на работу».
Итак: мотивации можно придать новый импульс. Для этого следует нарастить ощущение автономии, найти смысл или цель в работе (или сосредоточиться на тех частях своей работы, которые могут стать для вас значимыми), найти возможности учиться на работе или завести на ней новых друзей. Но если, несмотря на все эти серьезные изменения, вы все еще боитесь просыпаться каждое утро, у нас есть один совет: бросайте. Жизнь слишком коротка, чтобы по восемь часов в день (минимум) тратить время на то, что вам не нравится.
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