Петербургский хирург — об уменьшении желудка 251-килограммовому пациенту и истинных причинах ожирения

Михаил Борисович, два месяца назад вы оперировали пациента весом 251 кг с ИМТ 87 кг/м2. Как люди доходят до таких рекордных значений?

В первую очередь хочу отметить, что ожирение является болезнью! У 5-7% пациентов оно связано с эндокринологическими, то есть гормональными проблемами. Во всех остальных случаях — с алиментарным перееданием на фоне ряда способствующих факторов.

Да, существует так называемая предрасположенность, в том числе и генетическая. Но все же важно понимать, что в более чем 90% случаях ожирение обусловлено в первую очередь тем, что человек ест куда больше калорий, чем расходует. В нашем организме заложена определённая программа, способствующая «откладыванию» всего лишнего про запас, на «чёрный день». При этом, в современном мире затраты энергии для получения еды сведены к минимуму. Достаточно зайти в магазин или открыть холодильник. Добавьте к этому сидячую работу, поездки в автомобиле, максимальное сокращение физической активности.