Как защитить себя от гриппа?

Главным средством профилактики гриппа врачи называют прохождение вакцинации. Однако думать о прививке уже поздно — вакцинация ежегодно завершается в декабре. Все, что можно сделать сейчас — ответственно соблюдать правила гигиены. Болеющие гриппом могут распространять вирус на расстоянии до 2-3 метров. Большинство экспертов считают, что вирусы гриппа распространяются в каплях, образующихся при кашле и чихании, и даже при дыхании. Однако можно заразиться гриппом, касаясь предметов, на поверхности которых еще сохраняется вирус, а затем — своего рта, носа и даже глаз.

Самое простое и эффективное правило — регулярное мытье рук. Уделяйте этой процедуре не меньше 20 секунд, используя мыло и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если у вас нет возможности помыть руки после посещения метро, используйте гель для рук, но на спиртовой основе. Антибактериальные гели с использованием антибиотика триклозан бесполезны против вирусов, кроме того, их уже запретили в США.