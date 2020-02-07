Теплая зима уберегла петербуржцев от эпидемии гриппа? Радоваться рано. По данным Боткинской больницы, число госпитализаций увеличивается. Рассказываем, как защитить себя от гриппа в офисе и общественном транспорте, можно ли экстренно укрепить иммунитет и что делать, если уже заболел.
Эпидемия гриппа: как не заразиться в офисе или транспорте и что делать, если уже заболел
У каждого третьего человека, доставленного в Боткинскую больницу на прошлой неделе с симптомами ОРВИ, обнаруживается грипп. В основном это так называемый «весенний» грипп В, на втором месте идет «свиной» грипп A (H1N1), далее — грипп А. Число госпитализированных растет и вот-вот достигнет прошлогоднего уровня. Всего с начала года в Боткинскую больницу (именно туда поступают петербуржцы с ОРВИ и гриппом) было доставлено 1594 человека. Кстати, в прошлом году эпидемия гриппа в Петербурге была объявлена только 13 февраля. Продлилась она около двух недель.
Как защитить себя от гриппа?
Главным средством профилактики гриппа врачи называют прохождение вакцинации. Однако думать о прививке уже поздно — вакцинация ежегодно завершается в декабре. Все, что можно сделать сейчас — ответственно соблюдать правила гигиены. Болеющие гриппом могут распространять вирус на расстоянии до 2-3 метров. Большинство экспертов считают, что вирусы гриппа распространяются в каплях, образующихся при кашле и чихании, и даже при дыхании. Однако можно заразиться гриппом, касаясь предметов, на поверхности которых еще сохраняется вирус, а затем — своего рта, носа и даже глаз.
Самое простое и эффективное правило — регулярное мытье рук. Уделяйте этой процедуре не меньше 20 секунд, используя мыло и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если у вас нет возможности помыть руки после посещения метро, используйте гель для рук, но на спиртовой основе. Антибактериальные гели с использованием антибиотика триклозан бесполезны против вирусов, кроме того, их уже запретили в США.
Стоит ли носить маски? Даже если вы найдете их в аптеках на фоне новостей о коронавирусе, вряд ли это даст вам гарантированную защиту. Эффективность масок зависит от размера пор в материале изделия — чем они меньше, тем защита больше. Самые дешевые обеспечивают минимальную эффективность. Лучшую защиту могут дать специальные респираторы — их можно купить в аптеке, но в долго дышать в таком респираторе будет достаточно тяжело. Кстати, если в ваш офис пришел чихающий коллега, то именно он, а не окружающие должны задуматься о защите дыхательных путей с помощью маски. А вот прикрывать рот и нос ладонями во время чихания и кашля — не только не соответствующее этикету, но и опасное для других поведение. Кстати, вирус может оставаться активным на руках спустя 2 часа после рукопожатия с инфицированным, так что будьте начеку.
Кстати, у человека вырабатывается пожизненный иммунитет на все возбудители гриппа, с которыми он сталкивался. Но мы можем заболевать им снова и снова из-за того, он мутирует.
Нужно ли налегать на чеснок и витамин C?
Чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды - в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. Продукты с витамином С, в том числе лимоны, не защитят вас от вируса гриппа при встрече с источником инфекции, но они необходимы для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом. В целом, чем разнообразнее и полноценнее питание — тем лучше. С этим никто не спорит. Недоедающий (а еще недосыпающий) человек более уязвим перед любыми инфекциями, не только перед гриппом. Но даже те, кто питается и высыпается хорошо, тоже болеют.
Кстати, существует миф, что грипп или ОРВИ можно подхватить из-за переохлаждения. Длительное воздействие низких температур угнетает функции организма, в том числе иммунной системы. Кроме того, сужение кровеносных сосудов приводит к сухости, что снижает защитную функцию слизистой носоглотки. Это облегчает заражение. Однако, если человек вышел на улицу, переохладился, но не «встретил» источник инфекции – больного человека, он не заболеет гриппом.
Как проявляется болезнь
Грипп, в отличие от ОРВИ, чаще всего начинается внезапно: температура тела повышается до до 38-40 С, человек ощущает озноб, головную боль и боль в мыщцах, глазах. При этом на начальных этапах заболевания насморка или боли в горле не наблюдаются. Они могут появиться позже, на 3-4 день болезни.
У людей с ослабленным иммунитетом, не соблюдающих рекомендации врача, могут развиться осложнения в виде риносинусита, трахеита, отита и даже пневмонии. Обычно к специалисту больные гриппом попадают именно при начале пневмонии, тогда лечение растягивается до месяца с неясным прогнозом. Необходимо самостоятельно оценить свое состояние: если у вас насморк и температура меньше 38 – это, скорее всего, не грипп. Вызовите врача из поликлиники на дом, чтобы он выписал вам больничный и дал рекомендации по лечению. А вот когда на термометре 39 и выше, светобоязнь, мышечные и головные боли, суставная боль, сухой кашель – срочно звоните в скорую.
Грипп, как правило, проходит самостоятельно, не требуя специального лечения, но с обязательным соблюдением постельного режима, за 5-7 дней. Но при любом ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу!
Кстати, ни один врач не сможет поставить вам диагноз «грипп» в том случае, если не было проведено лабораторное исследование. В основном, такое исследование делается в случае госпитализации в стационар.
Как болеть дома
Самое главное — соблюдать постельный режим. Скорее всего ваша иммунная система справится с патогеном, если вы не будете ей в этом мешать. Лучше взять больничный и пролежать 5 дней, чем не брать – и слечь потом с пневмонией на месяц.
При болезни необходимо обильное тёплое питьё — некрепкие чаи, морсы, кисель, соки, вода. Если у вас аппетита, не нужно кормить себя насильно. Не ленитесь промывать нос при насморке и полоскать горло при боли в горле.
Для снижение температуры тела и уменьшения головных болей, болей в мышцах и суставах не бойтесь принимать анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Ориентируйтесь в первую очередь на свои ощущения, а не на градусник, а на свои субъективные ощущения. Прием «сборных» препаратов типа «Терафлю», «Ринза», «Максиколд», «КолдактФлю» не вылечит вас от гриппа, но поможет снять неприятные симптомы. Они содержат парацетамол (противовоспалительное и жаропонижающее), сосудосуживающие (чтобы снять отёк со слизистой), антигистаминное средство (уменьшает отёк, воспаление, суживает сосуды).
А вот самостоятельное назначение антибиотиков — под строгим запретом. Эти препараты не должны назначаться при гриппе, единственным показанием для них является доказанная бактериальная инфекция. Избавиться от гипотетической угрозы получить бактериальное осложнение они вам не помогут, лишь принесут побочные эффекты. Пить антибиотики стоит только по назначению врача, который подтвердил осложнения в виде синусита, бронхита, трахеита, пневмонии.
Так называемые «противовирусные» препараты (кроме специфических средств - римантадина и осельтамивира) - типа анаферона, эргоферона, ингавирина, арбидола и т.д. - не обладают выраженной противовирусной активностью. На сегодня нет клинических исследований, доказывающих эффективность этих препаратов у взрослых. К тому же, эти препараты - как и любые другие - могут вызывать аллергические реакции.
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