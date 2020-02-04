До того, как столкнуться с онкологическим заболеванием дочери, Наталия жила в Архангельске, работала врачом-терапевтом. Она признается, что до этой истории большое место в ее жизни, как и в жизни многих людей, занимал страх. Болезнь Ульяны изменила все: вместе с детьми Наталия переехала в Петербург, сменила профессию и научилась ничего не бояться. На всем этапе борьбы с миелобластным лейкозом, который занял более двух лет, ей помогал благотворительный фонд AdVita.

Программа «Открой доступ» позволяет оказывать поддержку онкологическим больным из регионов России. В Петербурге находится несколько федеральных онкологических центров, предоставляющих передовое лечение пациентам со всей страны. Каждый месяц в город приезжают лечиться сотни онкологических больных из разных городов, поселков, хуторов и деревень. Они, как и Наталия с дочерью, остаются в чужом городе на долгие месяцы и сталкиваются со множеством проблем на пути к выздоровлению. Где жить? Как оплатить дорогостоящие лекарственные препараты и процедуры, не покрываемые бюджетной квотой? Куда обратиться за консультацией и помощью?