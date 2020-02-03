«А это на всю жизнь?»: 8 главных вопросов об установке виниров

2. Это точно будет выглядеть естественно?

Сергей Панченко: Да, если вы сами не настаиваете на выборе 1-го оттенка по шкале Bleach — ведь такой белоснежный цвет эмали не встречается в природе. Узнать, насколько естественно вы будете выглядеть с винирами, можно еще до их установки. Для этого мы проводим mock up: пациент примеряет распечатанный на 3D-принтере прототип новой улыбки из мягкой пластмассы. Он не передает всех нюансов цвета и прозрачности настоящих виниров, но дает полное представление о том, насколько гармонично выглядит выбранная форма зубов. Я всегда советую тем, кто прошел через установку виниров, не рассказывать о том, что они протезировались. Просто отбелили зубы и все!

Денис Оноприенко: Работу с винирами я не начинаю до тех пор, пока не обсудил с пациентом, что такое «красиво». У каждого свои представления об эстетике. Далее все эти детали нужно зафиксировать и согласовать в виртуальном макете. Чтобы пациент остался доволен результатом, важно подходить к процессу без спешки — мы должны детально обсудить угол наклона каждого зуба и остроту его уголка.