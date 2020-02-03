Вместе со стоматологами проводим ликбез о том, как провести апгрейд улыбки с помощью накладок из керамики. Какие виниры лучше установить? Точно ли это будет выглядеть естественно? Сколько прослужат виниры и что сделают во время лечения с собственными зубами?
«А это на всю жизнь?»: 8 главных вопросов об установке виниров
Врачи-эксперты:
- Константин Ронкин, президент Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ)
- Сергей Панченко, стоматолог-ортопед, главный врач отделения стоматологии Института красоты ГАЛАКТИКА
- Денис Оноприенко, стоматолог-ортопед стоматологической клиники «ГрандМед»
1. Какие виниры лучше установить?
Константин Ронкин: Стоматологи, как правило, выбирают между двумя видами материалов. Виниры Empress из стеклокерамики, наполненной кристаллами лейцита, выигрывают в прозрачности. E.Maх из дисиликата лития обладают особой прочностью. Оба материала, несмотря на различия, эстетичны и функциональны, их можно комбинировать.
Денис Оноприенко: Все зависит от конкретной клинической ситуации: собственного оттенка зубов, их стираемости, истории стоматологического лечения, от того, в какой цвет улыбки хочется выйти. Все виниры производятся из двух видов керамики, держать же в голове конкретные марки пациенту не имеет смысла — лучше обратиться за консультацией к стоматологу.
2. Это точно будет выглядеть естественно?
Сергей Панченко: Да, если вы сами не настаиваете на выборе 1-го оттенка по шкале Bleach — ведь такой белоснежный цвет эмали не встречается в природе. Узнать, насколько естественно вы будете выглядеть с винирами, можно еще до их установки. Для этого мы проводим mock up: пациент примеряет распечатанный на 3D-принтере прототип новой улыбки из мягкой пластмассы. Он не передает всех нюансов цвета и прозрачности настоящих виниров, но дает полное представление о том, насколько гармонично выглядит выбранная форма зубов. Я всегда советую тем, кто прошел через установку виниров, не рассказывать о том, что они протезировались. Просто отбелили зубы и все!
Денис Оноприенко: Работу с винирами я не начинаю до тех пор, пока не обсудил с пациентом, что такое «красиво». У каждого свои представления об эстетике. Далее все эти детали нужно зафиксировать и согласовать в виртуальном макете. Чтобы пациент остался доволен результатом, важно подходить к процессу без спешки — мы должны детально обсудить угол наклона каждого зуба и остроту его уголка.
3. Мои зубы будут спиливать?
Константин Ронкин: Фраза «спиливание зубов под виниры» звучит устрашающе, пока вы не знаете, о каких значениях идет речь. Как правило, убирается до 0,5 мм толщины, а работа проходит в зоне эмали, без воздействия на более хрупкий слой зуба дентин.
Сергей Панченко: Стоматология стала цифровой: я могу показать пациенту на экране компьютера, в виртуальном проекте его лечения, сколько миллиметров и даже микронов тканей планирую препарировать на зубе. Как правило, после этого опасения исчезают.
4. Виниры — это на всю жизнь?
Константин Ронкин: Через 10 лет после установки виниров их выживаемость составляет 95% — такие данные содержатся в обзоре международных исследований. Мои наблюдения показывают, что виниры служат пациентам уже более 30 лет.
Сергей Панченко: Что может привести к сколу винира? Первая причина — врач нарушил протокол фиксации. Вторая — не до конца ис- следовал проблемы с зубами. Например, на срок службы виниров может повлиять неисправленный прикус. Иногда пациенты сами отказываются от рекомендованного лечения, просят
сразу перейти к установке. В нашей клинике действует правило: если вы проходите полное обследование, а по его итогам соглашаетесь на предложенную врачами схему лечения, гарантия на эксплуатацию виниров расширяется. Стандартный срок в виде 1 года увеличивается до 8 лет.
Денис Оноприенко: Единственная причина, по которой я переустанавливал виниры — пациент устал от цвета. Дважды мы добавляли улыбке белоснежности, один раз, наоборот, уходили в естественный оттенок. Конечно, важно соблюдать правила безопасности. От привычки грызть семечки, ручки или вилки стоит избавиться заранее. Все то, что может повлечь скол естественного зуба, также может повредить винирам. Керамика не защищает вас от форс-мажорных обстоятельств.
5. Как ухаживать за винирами?
Денис Оноприенко: Никаких хитростей нет: все те же зубная щетка, паста, нить, по возможности ирригатор, ершик и ополаскиватель. И, конечно, прием у стоматолога раз в полгода.
Сергей Панченко: Представьте, что у вас появилась новая керамическая эмаль, ухаживать за которой нужно так же, как и за своей. Один из плюсов — на ней действительно образуется меньше налета. Но это не отменяет необходимости в профессиональных чистках у стоматолога.
6. Долго привыкать к новым зубам? Они не мешают?
Денис Оноприенко: Период адаптации есть ко всему. Керамика — достаточно жесткий материал, к которому нужно привыкнуть. Чаще всего на это требуется 7–14 дней, за это время происходит потеря ощущения нового. Когда адаптация завершена, вы не чувствуете никаких ограничений.
Сергей Панченко: Организм воспринимает керамику как собственную эмаль — это биоинертный материал, так что никаких нежелательных аллергических реакций быть не может. А вот перестройка жевательных мышц может занять от полугода до года, при этом активная фаза длится в районе 3 месяцев. Поэтому для некоторых пациентов мы вводим период ношения временных конструкций: на более мягком материале приучаем мышцы и суставы к постоянной реставрации.
7. Может, лучше нановиниры?
Денис Оноприенко: Нановиниры, градиниры, люминиры — за всеми этими названиями скрываются ультратонкие виниры толщиной 0,2–0,3 мм. Они подходят тем, кто не столкнулся с серьезными повреждениями эмали, сколами. Если цвет собственных зубов, их стираемость,а также возраст пациента позволяют выбрать ультратонкие накладки, почему бы и нет. В любом случае решение о толщине может приниматься только во время консультации со стоматологом. Ультратонкие виниры можно установить как с обработкой своих зубов, так и без нее.
Константин Ронкин: Жизнь показала, что ультратонкие виниры, которые устанавливались без обработки эмали— далеко не лучшая реставрация. Большего здоровья зубам они не придают, эстетика подводит — зуб из-за накладки становится слишком толстый, может окрашиваться по краю. Так что даже при выборе ультратонких виниров толщиной в 0,2 мм, по нашему мнению, важна предварительная обработка.
8. Как виниры влияют на здоровье?
Сергей Панченко: В моей практике установка виниров редко когда проводится сугубо ради красоты. Наша цель — сделать не только ровную и белоснежную, но и здоровую улыбку, решить функциональные нарушения. Виниры, «консервируя» ваши собственные зубы, продлевают срок их службы. А еще положительно влияют на состояние пародонта — ведь мы в ходе лечения нормализуем соотношение верхних и нижних зубов в статике и в динамике. Так что установка виниров при наличии показаний — полезная для здоровья зубов, мышц и суставов манипуляция.
Константин Ронкин: В 80% случаев мы используем виниры для восстановления правильного положения челюсти. С возрастом у многих наблюдается стираемость, зубы уменьшаются в размерах, челюсть смещается в неправильном направлении. Виниры часто отменяют необходимость в посещении косметолога и даже пластического хирурга. Когда зубы становятся в правильное положение, исчезают носогубные складки, улучшается овал лица, добавляется объем губам. Безусловно, если установка виниров проведена правильно, она обладает зубосохраняющими антивозрастным эффектом.
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