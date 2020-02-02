Россия включила коронавирус 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний. В него входят СПИД, туберкулез и чума

Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.

26 января Всемирная организация здравоохранения признала угрозу распространения нового коронавируса в мире высокой. А 30 января Министерство здравоохранения России назвало три лекарственных препарата с противовирусным механизмом, которые способны вылечить коронавирус 2019-nCoV.