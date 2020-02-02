Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Россия включила коронавирус 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний. В него входят СПИД, туберкулез и чума
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В этом перечне перечислены 15 видов заболеваний, среди которых – СПИД, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера и чума и другие. Список был составлен в 2004 году и с тех пор не менялся.
Напомним, ранее в России приостановили все безвизовые поездки из Китая в Россию. Кроме того, со 2 февраля перестанут выдавать рабочие визы китайцам. Это связано со вспышкой коронавируса в КНР.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
26 января Всемирная организация здравоохранения признала угрозу распространения нового коронавируса в мире высокой. А 30 января Министерство здравоохранения России назвало три лекарственных препарата с противовирусным механизмом, которые способны вылечить коронавирус 2019-nCoV.
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