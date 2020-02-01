В Петрозаводске 1 февраля госпитализировали студента, вернувшегося из Китая, с подозрением на коронавирусную инфекцию и с температурой 37,3. Других симптомов заболевания у него пока что не обнаружили. Об этом заявляет министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков, пишет 78.ru.
В Карелии госпитализировали вернувшегося из Китая студента с подозрением на коронавирус
Сейчас юноша находится в изоляторе, его состояние оценивается как стабильное. Материалы для исследования на коронавирусную инфекцию направили в Петербург и Москву. Результаты будут известны к вечеру 2 февраля. Остальные студенты из этого общежития консерватории находятся под наблюдением врачей.
Добавим, что Россия приостанавливает все безвизовые поездки из Китая в Россию. Кроме того, с завтрашнего дня, 2 февраля, перестанут выдавать рабочие визы китайцам. Это связано со вспышкой коронавируса в КНР.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что риск заражения коронавирусом 2019-nCoV через посылки и письма из Китая отсутствует.
Напомним, в России зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV. Вирус диагностировали у двух человек — в Забайкальском крае и Тюменской области. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, состояние заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и температуры. В ведомстве также заявляют, что риска дальнейшего распространения коронавируса в России на сегодняшний день нет.
С 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
26 января Всемирная организация здравоохранения признала угрозу распространения нового коронавируса в мире высокой. А 30 января Министерство здравоохранения России назвало три лекарственных препарата с противовирусным механизмом, которые способны вылечить коронавирус 2019-nCoV.
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