Жир — это хорошо! Если находится в нужном месте. Выяснили у пластических хирургов, что такое липоскульптура и как с помощью нее из Венеры Виллендорфской превратиться в Милосскую.
Курсы лепки: что такое липоскульптура и как преобразиться с помощью собственных жировых клеток
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Липоскульптура подойдет для тех, кто не прочь перенести лишние сантиметры с талии в область бедер. Собственные жировые клетки пациента забираются из проблемной зоны через микроразрезы, обрабатываются, а затем вводятся в ягодицы. Жир в этой зоне приживается лучше всего — скорее всего, с вами останется до 70% введенных клеток,а повторной коррекции не потребуется. Хирург Александ Шумило рассказывает, что увидеть, какой станет новая попа, можно еще до проведения операции: созданный хирургом цифровой образ всегда оказывается близок к итоговому результату. Кстати, липоскульптура среди петербурженок гораздо популярнее
увеличения ягодиц имплантатами. Даже у стройной девушки можно найти излишки жировой ткани и направить ее в область бедер.
Александр Шумило
пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед»
Введенный жир сохраняется в ягодицах очень долго: по наблюдениям за пациентами, вот уже по 15 лет. Важно знать, что после операции пересаженные жировые клетки ведут себя так же, как и жир в других частях тела. Чаще всего это идет пропорциям только на пользу, однако бывают и необычные случаи. Так, одна пациентка пришла ко мне на липосакцию голеней через много лет после их липофилинга. Зона, когда-то беспокоившая своей худобой, из-за резкого набора веса тоже серьезно располнела.
Скульптурировать лицо
Жировые клетки могут быть альтернативой филлерам гиалуроновой кислоты при коррекции лица. Пластические хирурги активно используют липофилинг, то есть введение собственного жира, как во время подтяжек, так и в качестве отдельной бьютифицирующей операции. Носогубные складки, опущенные уголки рта и морщинки на губах, западения в области межбровья и висков — все эти возрастные проявления можно скорректировать с помощью собственной жировой ткани пациента.
К тому же в местах ее введения улучшается качество кожи. Хирурги объясняют: чем активнее мимика в определенной части лица, тем ниже будет в ней сохранность жира, и наоборот. Например, губам, скорее всего, понадобится коррекция, а зона висков достаточно долго держит форму.
Сделать живот рельефным
С животом, боками и нижней частью спины хирург работает как скульптор. Если классическая липосакция заключалась лишь в избавлении от лишних объемов, то сейчас врачи имеют возможность создать необходимый рельеф, оптически выделив или, наоборот, скрыв отдельные зоны. К операции прибегают в том числе
мужчины: чтобы подчеркнуть мышцы, на формирование которых была потрачена уйма времени в тренажерном зале, но которые прячутся под слоем жировых ловушек. В случае липофилинга в саму мышечную ткань жир ни в коем случае не вводится — хирурги всегда работают по правилу fat to fat (жир к жиру).
Владислав Казанов
хирург клиники пластической хирургии «МЕДИ на Невском»
Во время консультации хирург выполняет тщательную прорисовку проблемной зоны: именно на этом этапе нужно понять, какой рельеф будет создаваться во время операции. Липоскульптура — не самое быстрое вмешательство, оно занимает около 3–4 часов, ведь работа идет сразу над несколькими анатомическими областями. Восстановительный период, естественно, требует реабилитации (болезненные ощущения возникают в местах забора жировых клеток, но не их введения), но результат себя оправдывает. В полной мере оценить его можно через 3–6 месяцев после операции.
Вернуть рукам молодость
Собственные жировые клетки способны преобразить кисти рук. Для того чтобы вернуть им утерянный с возрастом объем и улучшить качество кожи, будет достаточно ввести в каждую кисть всего по 20–30 мл жира. Липофилинг кистей рук часто становится дополнением к подтяжке лица и другим антиэйдж-операциям: пациенты не хотят, чтобы руки на контрасте выдавали возраст.
Добавить объема груди
Задумавшись об увеличении груди с помощью собственного жира, обсудите с хирургом свои ожидания от операции. Плюсы очевидны: вместо разрезов и рубцов небольшие проколы, собственный аутологичный материал, куда более легкая реабилитация после операции. Минусы — жир в этой области имеет свойство «усаживаться», то есть пересаженные жировые клетки со временем уменьшаются в размерах. По словам Артура Рыбакина, через три месяца после пересадки в области груди сохраняется до 30% изначально введенного объема. Поэтому чаще всего липофилинг груди делается в три захода — в таком случае есть все шансы приблизиться к желаемому результату. У пациенток, прошедших липофилинг груди, появляется полезная особенность: при уклонении от ЗОЖ-правил первой полнеет именно грудь, а не живот и бедра, из которых был забран жир.
Артур Рыбакин
пластический хирург, главный врач Института красоты ГАЛАКТИКА
Я не большой поклонник увеличения груди с имплантатами и всегда стараюсь отговорить девушек от операции, предложить в качестве альтернативы куда более щадящий липофилинг. Да, с его помощью не добиться впечатляющих объемов, но, используя собственный жир пациентки, можно уверенно добавить груди 1,5 размера. Не исключено, что разработки в тканевой инженерии в будущем позволят пластическим хирургам размножать жировые клетки и создавать грудь любого размера и формы — без использования имплантатов.
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