Курсы лепки: что такое липоскульптура и как преобразиться с помощью собственных жировых клеток

Добавить объема груди

Задумавшись об увеличении груди с помощью собственного жира, обсудите с хирургом свои ожидания от операции. Плюсы очевидны: вместо разрезов и рубцов небольшие проколы, собственный аутологичный материал, куда более легкая реабилитация после операции. Минусы — жир в этой области имеет свойство «усаживаться», то есть пересаженные жировые клетки со временем уменьшаются в размерах. По словам Артура Рыбакина, через три месяца после пересадки в области груди сохраняется до 30% изначально введенного объема. Поэтому чаще всего липофилинг груди делается в три захода — в таком случае есть все шансы приблизиться к желаемому результату. У пациенток, прошедших липофилинг груди, появляется полезная особенность: при уклонении от ЗОЖ-правил первой полнеет именно грудь, а не живот и бедра, из которых был забран жир.