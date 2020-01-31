Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирус 2019-nCoV международной чрезвычайной ситуацией. Несмотря на это, ВОЗ не рекомендует вводить любые ограничения на передвижение товаров и людей, а советует бороться с дезинформацией о новом вирусе.
ВОЗ признала коронавирус 2019-nCoV международной чрезвычайной ситуацией
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Robert Wei / Shutterstock.com
«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», — заявил в четверг, 30 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава организации также оценил действия Китая по борьбе с коронавирусом — он впечатлен реагированием властей страны на вспышку заболеваемости. На сегодняшний день передача вируса от человека к человеку зафиксирована только в четырех станах мира — Вьетнаме, Германии, США и Японии. По словам Гебрейесуса, это является результатом эффективных действий Китая.
Также он назвал семь рекомендаций в связи со вспышкой коронавируса в КНР, выполнение которых призвано предотвратить распространение болезни:
- Нет оснований для мер, которые без надобности мешают международным путешествиям и торговле.
- Необходимо оказывать поддержку государствам со слабой системой здравоохранения.
- Следует ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики коронавируса 2019-nCoV.
- Нужно бороться с распространением слухов и неверной информации.
- Мировое сообщество должно вновь рассмотреть подготовительные планы, выявить пробелы и определить ресурсы для противодействия распространению вируса.
- Странам следует делиться информацией и опытом с ВОЗ и остальным миром.
- Чтобы победить болезнь, все страны должны действовать в духе солидарности и сотрудничества.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
26 января Всемирная организация здравоохранения признала угрозу распространения нового коронавируса в мире высокой. А 30 января Министерство здравоохранения России назвало три лекарственных препарата с противовирусным механизмом, которые способны вылечить коронавирус 2019-nCoV.
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