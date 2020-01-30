Министерство здравоохранения России назвало три лекарственных препарата с противовирусным механизмом, которые способны вылечить коронавирус 2019-nCoV. Временные рекомендации (полный текст можно прочесть здесь) для врачей разосланы в органы исполнительной власти и медицинские учреждения сегодня, 30 января.
Минздрав назвал три лекарственных средства для лечения коронавируса
Для лечения коронавирусной инфекции у взрослых Минздав советует применять три препарата — Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. Прием лекарств для профилактики и снижения выраженности симптомов должен проходить в течение двух суток после контакта с инфицированным человеком.
В качестве профилактики медики также советуют соблюдать санитарные и гигиенические правила — мыть руки, сократить контакты с заболевшими людьми, использовать маски, а также принимать лекарства, направленные на повышение защитных сил организма.
«Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно. Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении 2019-nCoV в настоящее время отсутствуют. Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и возможно повторное заражение», — отмечают в министерстве.
По состоянию на утро 30 января, от коронавируса в Китае скончались 170 человек, выздоровели 128. Общее число заболевших в стране достигло 7711 человек — а Тайване, Гонконге и Макао подтверждено еще 25 случаев заражения. В других странах мира вирус был обнаружен у 75 человек. 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по предотвращению распространения вируса.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
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