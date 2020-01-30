Минздрав назвал три лекарственных средства для лечения коронавируса

Для лечения коронавирусной инфекции у взрослых Минздав советует применять три препарата — Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. Прием лекарств для профилактики и снижения выраженности симптомов должен проходить в течение двух суток после контакта с инфицированным человеком.

В качестве профилактики медики также советуют соблюдать санитарные и гигиенические правила — мыть руки, сократить контакты с заболевшими людьми, использовать маски, а также принимать лекарства, направленные на повышение защитных сил организма.

«Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно. Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении 2019-nCoV в настоящее время отсутствуют. Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и возможно повторное заражение», — отмечают в министерстве.

По состоянию на утро 30 января, от коронавируса в Китае скончались 170 человек, выздоровели 128. Общее число заболевших в стране достигло 7711 человек — а Тайване, Гонконге и Макао подтверждено еще 25 случаев заражения. В других странах мира вирус был обнаружен у 75 человек. 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по предотвращению распространения вируса.