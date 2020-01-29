Подозрительные лица: какими темпами распространяется коронавирус из Китая и ждут ли его в Петербурге

Что произошло?

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань с населением в 11 млн человек стало известно в конце декабря 2019 года. Как оказалось, ее вызывает коронавирус, который ранее не передавался людям. Вирус получил название 2019-nCoV (дословно «новый коронавирус 2019 года»). Предполагается, что сначала вирус передался человеку от диких животных (первые случаи связывают с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, где продавали белух, летучих мышей, змей), а затем начал распространяться и между людьми.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе повысила оценку угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. «Очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом», — говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом. До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная».