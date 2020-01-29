Масштабы эпидемии, вызванной новым видом коронавируса из Китая, растут. В России из-за подозрения на заболевание обследовали уже более сотни человек (30 из них — в Петербурге), риск завоза коронавируса в страну оценивают как высокий. Рассказываем, что на данный момент известно о 2019-nCoV и как от него планируют защищать петербуржцев.
Подозрительные лица: какими темпами распространяется коронавирус из Китая и ждут ли его в Петербурге
Что произошло?
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань с населением в 11 млн человек стало известно в конце декабря 2019 года. Как оказалось, ее вызывает коронавирус, который ранее не передавался людям. Вирус получил название 2019-nCoV (дословно «новый коронавирус 2019 года»). Предполагается, что сначала вирус передался человеку от диких животных (первые случаи связывают с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, где продавали белух, летучих мышей, змей), а затем начал распространяться и между людьми.
Всемирная организация здравоохранения на этой неделе повысила оценку угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. «Очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом», — говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом. До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная».
Правда, что коронавирус распространяется очень высокими темпами?
По официальным данным, на 29 января (03.00) зарегистрировано уже 5999 подтвержденных случаев заболеваний. Таким образом, масштабы нового инфекционного заболевания превысили масштабы атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов (эти вспышки сравнивают, так как в обоих случаях возбудители принадлежат к семейству коронавирусов). А вот летальность при заражении 2019-nCoV пока что ниже, чем была у SARS: она составляет 2,2% (132 случая смерти) против 9,6% в 2002-2003 годах.
Вспышка нового коронавируса может достигнуть своего пика в течение ближайших 7-10 дней. Об этом в интервью агентству Синьхуа сообщил китайский специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань. «Очень сложно точно определить, когда вспышка достигнет своего пика. Однако я думаю, что это произойдет в течение ближайшей недели или дней десяти, после чего значительного роста числа заболевших уже не будет», — сказал Чжун Наньшань, который возглавил национальную группу экспертов, созданную для контроля и предотвращения распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Меры Китая по предотвращению эпидемии можно назвать беспрецедентными. Из-за распространения вируса в 15 крупных городах с суммарным населением в 57 млн человек был объявлен карантин, въезд и выезд из них запрещён до особого распоряжения.
Вирус распространяется по миру, но пока едет речь о единичных случаях завоза. Подтверждено 63 случая заболевания в 15 странах — Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Тайване, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии ОАЭ.
Когда ожидать его появления в России?
Пока в России не подтверждают ни одного завозного случая коронавируса, хотя новости о госпитализации людей с подозрением на инфекцию поступают ежедневно из разных регионов. По данным Роспотребнадзора, в общей сложности обследовано 139 человек.
Коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Такой прогноз озвучен в презентации профессора Владимира Чуланова, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Как пишет «Фармвестник» со ссылкой на презентацию, риск появления вируса оценивается как высокий — из-за его передачи воздушно-капельным путем, высокого темпа прироста заболеваемости, высокой активности миграции между населением России и Китая. Несмотря на высокий риск завоза, угроза дальнейшего распространения вируса по территории страны оценивается как низкая, говорится в презентации.
О риске появления коронавируса в России президенту Владимиру Путину доложила сегодня, 29 января, вице-премьер Татьяна Голикова (она же стала главой оперативного штаба по коронавирусу). «Мы должны понимать, что хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но тем не менее это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса», — добавила Голикова. Путин поручил «минимизировать человеческие потери» в случае попадания вируса в страну.
Также сегодня стало известно, что министерство здравоохранения России разработало методические рекомендации по лечению нового коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае. Их распространят по регионах России. В них учтены клинические рекомендации, которые российским специалистам направили китайские врачи, а также итоги селекторного совещания с регионами. Как сообщают СМИ, на этом селекторном совещании Минздрав также запретил врачам и чиновникам от здравоохранения комментировать ситуацию с коронавирусом.
А что происходит в Петербурге? Ситуация под контролем или не совсем?
В Петербурге за последнюю неделю в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус доставили 30 человек. Ни у кого из них инфицирование не подтвердилось: недомогание было вызвано ОРВИ, а также различными штаммами гриппа.
Сегодня, 29 января, в Пулково начали поголовную проверку туристов, возвращающихся в Петербург с острова Хайнань, где были зафиксированы случаи завоза коронавирусной инфекции. Санитарные врачи приняли решение проводить экспресс-тестирование прямо на борту самолета — у всех пассажиров брали мазки из носа и полости рта для определения коронавируса. «Ни один человек не выйдет с самолета, пока не проверим», — заявила начальник эпидотдела петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. В тестировании приняли участие 347 человек, оно заняло 2 часа. Людей с инфекционными заболеваниями выявлено не было.
Пока такое тестирование в самолете будет проводиться только для тех, кто возвращается из Хайнаня. Остальные прибывающие из Китая проходят досмотр через тепловизоры, которые измеряют температуру тела.
А какие вообще симптомы у этого заболевания и как оно лечится?
2019-nCoV, как и остальные коронавирусы, вызывают респираторную инфекцию. То есть его на начальных этапах сложно отличить от обычного ОРВИ — температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты. Если организм не справился и началась вирусная пневмония, то состояние значительно ухудшается. У пациентов в том числе развивается дыхательная недостаточность, в некоторых случаях требуется искусственная вентиляция легких. Специфического противовирусного лечения этого заболевания, как впрочем и большинства вирусных инфекций, не существует, отмечают врачи. Поэтому в рамках лечения у пациентов пытаются снизить тяжесть симптомов.
В исследовании Народной больницы Уханьского университета говорится, что кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Некоторые заразившиеся не имели кашля, но жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом.
Важно понимать, что заражение коронавирусом не обязательно приводит к летальному исходу. Как мы уже писали выше, на данный момент смертность от заболевания составляет менее 3%. Как и в случае с любыми другими инфекционными заболеваниями (например, гриппом) в наибольшей опасности находятся люди с ослабленным иммунитетом и тяжелыми хроническими заболеваниями, лица пожилого возраста.
Как не стать жертвой коронавируса?
Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендуют отказаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической обстановки. Тем, кто все же намерен совершить поездку в КНР, рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Не стоит посещать уличные рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки, важно употреблять только термически обработанную еду и бутулированную воду. Кроме того, санитарные врачи рекомендуют использовать маски и напоминают про необходимость мытья рук перед едой и после посещения мест массового скопления людей
Некоторые пользователи переживали — а как теперь быть с тем же заказом посылок из Китая? Как пишет врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко в своей памятке «Анти-коронавирусник», если вы заказали товар из Китая, и переживаете, что его мог трогать больной человек – не переживайте. «Вирус не может выжить во внешней среде более нескольких часов без носителя. Но руки помыть после того, как подержите её в руках – не забудьте». Также врач напоминает о необходимости сохранять спокойствие. Почему не стоит паниковать? Потому что это не только бессмысленно, но и опасно. Главное при эпидемии — изолировать больных людей от здоровых. Этим занимается государство — вводит карантин, выявляет случаи подозрения. От населения же в первую очередь требуется соблюдать правила личной гигиены, а при выявлении у себя симптомов инфекционного заболевания обращаться за медицинской помощью.
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