«А точно не порвется?»: 9 вопросов к хирургу о маммопластике и имплантатах

1. Стоит ли опасаться разрыва импланта?

Я получил 50 сообщений в WhatsАpp от встревоженных пациенток после того, как одна российская телеведущая пожаловалась на разрыв импланта. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Как разрыв оставался незамеченным на протяжении 5 лет? Использовались ли для увеличения груди дополнительные гели? Могу сказать, что если мы даже попытаемся порезать современный имплантат с когезивным гелем, его содержимое останется внутри, а не вытечет, как вода из бутылки.

2. Правда, что после увеличения груди может потребоваться повторная операция?

Некоторым после увеличения груди действительно может потребоваться повторная операция. Но важно понимать, что в 90% случаев это коррекция формы, а не замена импланта. Хирург работает лишь с кожей, и это достаточно щадящее вмешательство — на второй день после него можно выйти на работу. А вот замена имплантатов требуется разве что в случае, если пациентка решила изменить объем молочной железы.

3. Какой вред организму наносит нахождение под наркозом?

Один из самых неоправданных страхов связан с нахождением под наркозом. Я всегда объясняю, что бояться медикаментозного сна не стоит. Во время увеличения груди его длительность небольшая — 1, 2, в исключительных случаях 3 часа. Современный наркоз по воздействию на организм сопоставим с половиной бутылки вина.