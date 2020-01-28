«А точно не порвется?»: 9 вопросов к хирургу о маммопластике и имплантатах
1. Стоит ли опасаться разрыва импланта?
Я получил 50 сообщений в WhatsАpp от встревоженных пациенток после того, как одна российская телеведущая пожаловалась на разрыв импланта. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Как разрыв оставался незамеченным на протяжении 5 лет? Использовались ли для увеличения груди дополнительные гели? Могу сказать, что если мы даже попытаемся порезать современный имплантат с когезивным гелем, его содержимое останется внутри, а не вытечет, как вода из бутылки.
2. Правда, что после увеличения груди может потребоваться повторная операция?
Некоторым после увеличения груди действительно может потребоваться повторная операция. Но важно понимать, что в 90% случаев это коррекция формы, а не замена импланта. Хирург работает лишь с кожей, и это достаточно щадящее вмешательство — на второй день после него можно выйти на работу. А вот замена имплантатов требуется разве что в случае, если пациентка решила изменить объем молочной железы.
3. Какой вред организму наносит нахождение под наркозом?
Один из самых неоправданных страхов связан с нахождением под наркозом. Я всегда объясняю, что бояться медикаментозного сна не стоит. Во время увеличения груди его длительность небольшая — 1, 2, в исключительных случаях 3 часа. Современный наркоз по воздействию на организм сопоставим с половиной бутылки вина.
4. Какие моменты в реабилитации самые неприятные?
Пожалуй, сложнее всего привыкнуть к необходимости спать на спине после операции. Если девушка неосознанно переворачивается на бок или живот, это грозит обострением остеохондрозных проявлений. Немеют руки, болит спина, голова и шея. Вообще приучать себя к здоровому сну на спине стоит всем — вне зависимости от прохождения пластической операции.
5. Имеет ли смысл увеличивать грудь до беременности? Как это скажется на грудном вскармливании?
Существует мнение, что лучше увеличивать грудь после родов, а не до. На самом деле установленные имплантаты никак не сказываются на лактации. Между операцией и грудным вскармливанием действительно стоит выдержать паузу, но лишь для того, чтобы избежать растяжения послеоперационных рубцов. Беременность можно начинать уже через 3–5 месяцев после увеличения груди.
6. Какой размер имплантатов чаще всего выбирают пациенты?
Самая популярная величина имплантатов — от 275 до 330 миллилитров. Такие разумные значения выбирают 85% пациенток. Важно знать, что размер новой груди определяет не только имплантат, но и природные данные пациентки. Арифметика проста: итоговый результат равен сумме объема имплантата и объема собственной молочной железы. Если с помощью 300-миллилитрового имплантата девушка получила четвертый размер груди, значит до операции могла похвастаться неполным третьим.
7. Может ли увеличенная грудь «обвиснуть»?
Нужно трезво понимать, что грудь лишена костной поддержки, склонна к опущению тканей и потере упругости — и с имплантами, и без них. Девушка будет долгие годы довольна грудью, если носит правильное белье и не шагает без него по беговой дорожке в спортзале. Так что увеличение груди — не повод отказаться от ношения бюстгальтера.
8. Как выбирать пластического хирурга в эпоху Instagram?
Судить о профессионализме врача по фото из Instagram не имеет смысла. Грамотно оценить работу могут разве что сами врачи, но не пациенты. Какие результаты обычно публикуются? Самые красивые и в наиболее выгодных ракурсах. Хирурги сами стали заложниками этой ситуации: кадры становятся все эффектнее, а пациенты уверены, что итог любой операции должен быть максимально фотогеничным. Однако значительную часть составляют качественные, но далеко не «инстаграмэбл» работы. Единственный способ составить мнение о хирурге — прийти на личную консультацию. Зачастую страницы врачей в социальных сетях ведут сторонние люди, так что виртуальное общение не дает пациенту никакой ясности.
9. Когда хирурги отказывают пациентам в увеличении груди?
Хирург тоже имеет право выбирать пациента. Например, в увеличении груди вам могут отказать при обнаружении признаков дисморфофобии. При таком расстройстве наблюдается патологическое недовольство своей внешностью. И маловероятно, что пластическая хирургия поможет от него избавиться. Если на консультации девушка говорит, что сделала уже десять операций, но все оказались неудачными, то не стоит становиться автором одиннадцатой.
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