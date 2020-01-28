Всемирная организация здравоохранения признала угрозу распространения нового коронавируса в мире высокой. По состоянию на вечер 27 января, от 2019-nCoV и вытекающей из него пневмонии в Китае умерли 106 человек. За минувшие сутки смертность составила 26 человек, из них 24 — в провинции Хубей, 1 — в Пекине и 1 — в провинции Хайнань.
ВОЗ признала угрозу распространения коронавируса в мире высокой. Число погибших превысило 106 человек
Согласно данным ВОЗ от 23-25 января, угроза являлась распространения коронавируса считалась «умеренной», однако уже 26 января уровень был поднят до «высокой» в мире и «очень высокой» в Китае. В докладе от 26 января, последнем на данный момент, говорится о почти 2 тысячах подтвержденных случаях заболевания в Китае — включая Гонконг и Макао, а также еще о 29 заболевших в десяти других странах мира.
27 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в России штаб для борьбы с коронавирусом. Также Роспотребнадзору надлежит за два дня подготовить план по профилактике и контролю за распространением вируса на территории страны.
28 января Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила — больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано. «Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — отметили в ведомстве.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
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