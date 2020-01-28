ВОЗ признала угрозу распространения коронавируса в мире высокой. Число погибших превысило 106 человек

Согласно данным ВОЗ от 23-25 января, угроза являлась распространения коронавируса считалась «умеренной», однако уже 26 января уровень был поднят до «высокой» в мире и «очень высокой» в Китае. В докладе от 26 января, последнем на данный момент, говорится о почти 2 тысячах подтвержденных случаях заболевания в Китае — включая Гонконг и Макао, а также еще о 29 заболевших в десяти других странах мира.

27 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в России штаб для борьбы с коронавирусом. Также Роспотребнадзору надлежит за два дня подготовить план по профилактике и контролю за распространением вируса на территории страны.

28 января Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила — больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано. «Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — отметили в ведомстве.