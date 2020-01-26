Китайские эпидемиологи назвали вероятный источник коронавируса

Напомним, в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус из Китая. До этого туристам приходилось обследоваться в лабораториях, а теперь будет возможность сделать это прямо в аэропорту.

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2002 человек, а погибших от вируса на данный момент – 56. Зараженные коронавирусом уже есть в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии. В России были подозрения, однако они не подтвердились. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что скорость распространения нового заболевания ускоряется, а «ситуация — тяжелая».



Ранее мы писали о том, что выезд из китайского города Ухань закрыли. Такое решение приняли власти страны, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, вспышка заболеваемости которого возникла в декабре 2019 года.

22 января из петербургского аэропорта «Пулково» в Боткинскую больницу госпитализировали двух молодых людей — 23-летнего россиянина и 20-летнего гражданина КНР. Их проверяли по подозрению на коронавирус 2019-nCoV, однако диагноз не подтвердился — новый вирус из Китая у них не выявлен. Сейчас молодых людей лечат от ОРВИ, они находятся в стабильном состоянии.

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. .