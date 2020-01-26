Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Китайские эпидемиологи назвали вероятный источник коронавируса
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Фото: Shutterstock
По информации агентства, в 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» эксперты обнаружили нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Таким образом они выяснили, что источником вируса являются дикие животные, которых продавали на рынке.
«Полимеразная цепная реакция показала, что 33 образца дали положительную реакцию на нуклеиновую кислоту коронавируса нового типа. Часть этих образцов была собрана в 22 торговых павильонах и одном мусоровозе с западной части рынка», – добавляет агентство.
В ходе проверки стало известно, что на рынке действовала смешанная торговля, а во многих лавках в западной части рынке торговали живой продукцией – дикими животными. По словам экспертов, высока вероятность того, что эпидемия связана с торговлей дикими животными.
Напомним, в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус из Китая. До этого туристам приходилось обследоваться в лабораториях, а теперь будет возможность сделать это прямо в аэропорту.
Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2002 человек, а погибших от вируса на данный момент – 56. Зараженные коронавирусом уже есть в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии. В России были подозрения, однако они не подтвердились. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что скорость распространения нового заболевания ускоряется, а «ситуация — тяжелая».
Ранее мы писали о том, что выезд из китайского города Ухань закрыли. Такое решение приняли власти страны, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, вспышка заболеваемости которого возникла в декабре 2019 года.
22 января из петербургского аэропорта «Пулково» в Боткинскую больницу госпитализировали двух молодых людей — 23-летнего россиянина и 20-летнего гражданина КНР. Их проверяли по подозрению на коронавирус 2019-nCoV, однако диагноз не подтвердился — новый вирус из Китая у них не выявлен. Сейчас молодых людей лечат от ОРВИ, они находятся в стабильном состоянии.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. .
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