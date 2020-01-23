С 23 января в российских аэропортах вводят тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой.
В российских аэропортах вводят «100%-ую» проверку багажа приезжающих из Азии пассажиров для борьбы с коронавирусом
К ввозу в Россию из Юго-Восточной Азии запрещены продукты питания, не прошедшие термическую обработку, товары без маркировки или фабричной упаковки. В случае обнаружения запрещенных предметов, они будут изъяты. Таким образом планируют предотвратить проникновение в страну нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка заболеваемости которого произошло в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.
С 23 января власти Китая также закрыли выезд из города Ухань, чтобы остановить распространение коронавируса. Без особой необходимости жителям города не советуют также покидать его на автомобилях. Закрыт на въезд и выезд и соседний город — Хуанган, население которого составляет около 7,5 миллиона человек. Железнодорожное сообщение также прервано с городом Эчжоу, расположенным недалеко от Хуангана.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. Коронавирус уже унес жизни 17 человек, а случаи заражения были выявлены Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
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