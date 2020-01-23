К ввозу в Россию из Юго-Восточной Азии запрещены продукты питания, не прошедшие термическую обработку, товары без маркировки или фабричной упаковки. В случае обнаружения запрещенных предметов, они будут изъяты. Таким образом планируют предотвратить проникновение в страну нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка заболеваемости которого произошло в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

С 23 января власти Китая также закрыли выезд из города Ухань, чтобы остановить распространение коронавируса. Без особой необходимости жителям города не советуют также покидать его на автомобилях. Закрыт на въезд и выезд и соседний город — Хуанган, население которого составляет около 7,5 миллиона человек. Железнодорожное сообщение также прервано с городом Эчжоу, расположенным недалеко от Хуангана.

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. Коронавирус уже унес жизни 17 человек, а случаи заражения были выявлены Таиланде, Японии, Южной Корее и США.