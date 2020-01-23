Власти Китая закрыли выезд из города Ухань, чтобы остановить распространение коронавируса

С 23 января аэропорты и железнодорожные станции Уханя будут закрыты для отправления пассажиров. Без особой необходимости жителям города не советуют также покидать его на автомобилях. По данным South China Morning Post, власти Уханя также остановят движение общественного транспорта — автобусов, метрополитена и паромов.

Вчера, 22 января, из петербургского аэропорта «Пулково» в Боткинскую больницу госпитализировали двух молодых людей — 23-летнего россиянина и 20-летнего гражданина КНР. Их проверяли по подозрению на коронавирус 2019-nCoV, однако диагноз не подтвердился — новый вирус из Китая у них не выявлен. Сейчас молодых людей лечат от ОРВИ, они находятся в стабильном состоянии.

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. Коронавирус уже унес жизни 17 человек, а случаи заражения были выявлены Таиланде, Японии, Южной Корее и США.