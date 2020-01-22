Новый китайский: что известно о коронавирусе 2019-nCoV и стоит ли беспокоиться

Коронавирусы — это вообще что?

Коронавирусы — отдельное семейство вирусов, которое включает в себя 39 представителей. Такое название они получили из-за ворсинок на оболочке, по форме напоминающих солнечную корону во время затмения. Коронавирусы являются причиной респираторных инфекций как у человека (вызывая состояния от обычной простуды до атипичной пневмонии), так и у животных. При этом большинство представителей семейства коронавирусов поражают только животных.

Как отмечает профессор вирусологии Алексей Забережный, обычно коронавирус действует достаточно мягко. «Ни один вирус, в принципе, не может позволить себе уничтожить организм-хозяин, поэтому всегда «договаривается» с ним. Именно по этой причине не бывает такой эпидемии, которая не оставила бы выживших, — говорит эксперт. — Но в некоторых случаях за счет мутаций появляются по-настоящему опасные штаммы. Такой вирус приобретает атипичные и патогенные свойства — неудивительно, что люди бывают так встревожены его появлением. Именно к их числу принадлежит и 2019-nCoV».

2019-nCoV — не первый коронавирус, встревоживший людей. Так, в 2003 году коронавирус SARS-Cov (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) вызвал эпидемию в 33 странах мира. Им заболело более 7,7 тысяч человек (в основном жители Китая), смертность составила в районе 10%. В 2012 году в Саудовской Аравии началась вспышка ближневосточного респираторного синдрома, вызванного новым коронавирусом MERS-CoV. Его распространенность была ниже — известно о 1,1 тысячи подтвержденных случаев, но смертность достигала 35%. Всемирная организация здравоохранения также проводила экстренное совещание, но пришла к выводу, что MERS-CoV не несет глобальной угрозы здоровью населения Земли.