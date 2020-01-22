В китайском мегаполисе Ухань — вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV. Известно уже о 9 смертях, а также о том, что вирус передается от человека к человеку. ВОЗ собралась на экстренное совещание, поскольку речь идет об опасном штамме, в теории способном привести к эпидемии. Пока в Боткинской больнице экстренно обследуют пассажира, прилетевшего из Шанхая в Петербург с высокой температурой, рассказываем, что известно о коронавирусе.
Новый китайский: что известно о коронавирусе 2019-nCoV и стоит ли беспокоиться
Что произошло?
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань с населением в 11 млн человек стало известно в конце декабря 2019 года. Как оказалось, ее вызывает коронавирус, который ранее не передавался людям. Вирус получил название 2019-nCoV (дословно «новый коронавирус 2019 года»). Первые случаи заражения связывают с оптовым рынком морепродуктов в Ухане. Носителем коронавируса могли быть продающиеся там морские млекопитающие, например, белухи. Также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей.
Позже появилась информация, что вирус может передаваться не только от животного к человеку, но и от человека к человеку. Из-за роста случаев заболевания Всемирная организация здравоохранения сообщила о проведении специального заседания 22 января — эксперты обсудят, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и какие рекомендации следует дать для ее устранения.
Коронавирусы — это вообще что?
Коронавирусы — отдельное семейство вирусов, которое включает в себя 39 представителей. Такое название они получили из-за ворсинок на оболочке, по форме напоминающих солнечную корону во время затмения. Коронавирусы являются причиной респираторных инфекций как у человека (вызывая состояния от обычной простуды до атипичной пневмонии), так и у животных. При этом большинство представителей семейства коронавирусов поражают только животных.
Как отмечает профессор вирусологии Алексей Забережный, обычно коронавирус действует достаточно мягко. «Ни один вирус, в принципе, не может позволить себе уничтожить организм-хозяин, поэтому всегда «договаривается» с ним. Именно по этой причине не бывает такой эпидемии, которая не оставила бы выживших, — говорит эксперт. — Но в некоторых случаях за счет мутаций появляются по-настоящему опасные штаммы. Такой вирус приобретает атипичные и патогенные свойства — неудивительно, что люди бывают так встревожены его появлением. Именно к их числу принадлежит и 2019-nCoV».
2019-nCoV — не первый коронавирус, встревоживший людей. Так, в 2003 году коронавирус SARS-Cov (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) вызвал эпидемию в 33 странах мира. Им заболело более 7,7 тысяч человек (в основном жители Китая), смертность составила в районе 10%. В 2012 году в Саудовской Аравии началась вспышка ближневосточного респираторного синдрома, вызванного новым коронавирусом MERS-CoV. Его распространенность была ниже — известно о 1,1 тысячи подтвержденных случаев, но смертность достигала 35%. Всемирная организация здравоохранения также проводила экстренное совещание, но пришла к выводу, что MERS-CoV не несет глобальной угрозы здоровью населения Земли.
Сколько человек уже пострадало от коронавируса?
На 22 января известно о 440 подтвержденных случаях заболевания. Такие данные привел замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Биня. 9 случаев заболевания завершились летальным исходом. Полагаясь на официальную статистику заражений, ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом вируса, может составлять около 2 тысяч человек. Основная часть инфицированных короновирусом 2019-nCoV выявлена в Китае, преимущественно в городе Ухань, где и началась вспышка, а также Пекине, Шанхае и провинции Гуандун. Единичные завозные случаи заболевания на данный момент зарегистрированы в Таиланде, Японии, Республике Южная Корея. Сегодня, 22 января, стало известно о завозном случае заболевания в США. Пациент прилетел из Уханя в Вашингтон и обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Анализы показали у него пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Врачи оценивают состояние пациента как хорошее.
В России пока не зарегистрировано ни одного завозного случая коронавируса, но уже фиксируются подозрения. Медики в костюмах химзащиты сегодня забрали из аэропорта Пулково пассажира, который провел отпуск в Китае. Как стало известно «Доктору Питеру», 23-летний россиянин прилетел в Петербург из Шанхая (с пересадками в Красноярске и Москве). В ходе эпидемиологического контроля у него обнаружена лихорадка — повышение температуры до 38 градусов. С одной стороны, это может ничего не значить, с другой, эпидемиологи опасаются завоза коронавируса, потому предпринимают усиленные меры защиты. Также сегодня СМИ сообщали о том, что в больницу Хабаровска доставили пассажира с температурой, прибывшего из Поднебесной. Исследование показало, что он инфицирован не коронавирусом, а классическим для России гриппом A H1N1.
Какие симптомы у заболевания и как оно лечится?
2019-nCoV, как и остальные коронавирусы, вызывают респираторную инфекцию. Ее основные симптомы — это температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты. По мере развития заболевания у некоторых пациентов развивается диспноэ (ощущение нехватки воздуха).
Специфического противовирусного лечения этого заболевания, как впрочем и большинства вирусных инфекций, не существует, отмечают врачи. Поэтому в рамках лечения у пациентов пытаются снизить тяжесть симптомов. Самое опасное осложнение — развитие дыхательной недостаточности, в некоторых случаях необходима искусственная вентиляция легких.
Каковы риски его распространения в России?
«Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно», — говорят в Роспотребнадзоре. В то же время риск его широкого распространения на территории России оценивается как низкий. Чтобы не допустить проникновения 2019-nCoV, усилен контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Так, в Пулково туристы из Китая проходят досмотр в особом режиме — через тепловизоры. Если у эпидемиологов возникают сомнения в здоровье прибывших в Россию, их приглашают к врачу, на дополнительный осмотр.
Хорошие новости — российские ученые уже разработали средства для диагностики коронавируса. Чтобы определить, является ли человек носителем 2019-nCoV, достаточно взять образец из его носоглотки. Сообщается, что для получения результатов требуется всего 2-4 часа.
Как не стать жертвой коронавируса?
Пока рекомендации Роспотребнадзора касаются только туристов, собирающихся отправиться в Китай. Во-первых, санитарные врачи рекомендуют воздержаться от поездок в город Ухань — до того, как ситуация со вспышкой заболевания стабилизируется. При планировании поездок в другие регионы Китая россиян просят также уточнять эпидемиологическую ситуацию. Не стоит посещать уличные рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки, важно употреблять только термически обработанную еду и бутулированную воду. Кроме того, санитарные врачи рекомендуют использовать маски и напоминают про необходимость мытья рук перед едой и после посещения мест массового скопления людей — такие же рекомендации можно дать во время классической ежегодной эпидемии гриппа.
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