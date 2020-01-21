Национальная комиссия здравоохранения Китая: новый вид коронавируса передается от человека к человеку

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное собрание — заседание состоится 23 января.

Всего в Китае подтверждено 217 случаев заболевания новым видом коронавируса — из них 198 зафиксировано в городе Ухань. Во избежание эпидемии, на таможне усилили проверки китайских туристов.

Напомним, первая смерть была зафиксирована 9 января. В городе Ухань от пневмонии умер 61-летний мужчина. Как утверждали врачи, проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса. Кроме того, у покойного были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени. 17 января в китайском городе Ухань была зафиксирована вторая смерть после заражения вирусом.

Позже первый случай заражения новым видом коронавируса был зафиксирован в Южной Корее. Им заболела гражданка КНР, прибывшая в южнокорейский международный аэропорт в Инчхоне авиарейсом из Китая. Случай заболевания также произошел в Японии — вирус был обнаружен у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который посещал китайский город Ухань.