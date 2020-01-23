Как проявляется дистимия и ее обострения

От дистимии, по последним оценкам, страдает 3,3% населения. Это расстройство официально входит в МКБ-10 (Международную классификацию болезней 10-го пересмотра), ее можно найти в разделе «устойчивые расстройства настроения». Даже если врач не ставил вам такой диагноз, но при этом вы часто ощущаете подавленность и усталость, важно знать о том, как не допускать ухудшения своего состояния. Например, у меня нет официального диагноза «дистимия», но ее проявления максимально близки к тому, что я чувствую.

У человека с дистимией ощущение подавленности и усталости в смазанном виде присутствует почти всегда, а в какие-то моменты становится ощутимее. Это достаточно константное состояние, симптомы которого могут пересекаться с симптомами депрессивных эпизодов. Их выраженность не такая сильная, чтобы говорить о депрессии. Но достаточно заметная, чтобы ухудшить качество жизни. Из-за стертости симптомов человек может считать дистимию частью своей личности, характера или особенностью ритма жизни. А когда на таком фоне случаются еще большие спады активности и настроения (периоды обострений), человек попросту не может понять, что с ним происходит что-то неладное. Хотя в этим моменты ему необходимо позаботиться о себе, обратиться за помощью.

Как же происходит этот плавный переход из условно нормального, фонового состояния подавленности в более тяжелое? В фоновом состоянии ты почти всегда чувствуешь сонливость, особенно если спал менее 7 часов. Мало интереса и мотивации к даже самым любимым делам, но случаются вспышки высокой заинтересованности. Обычные ситуации могут стать триггером для болезненных мыслей, например таких: «Я плохо справляюсь, я все делаю неправильно». Однако в условно нормальном состоянии эти мысли легче отследить и пресечь, чтобы не погружаться в опасный, депрессогенный паттерн мышления.