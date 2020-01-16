2. Усвоенные убеждения

Теория обучения, которая объясняет, как люди приобретают знания, показала, что поведение в значительной степени зависит от обучения путем наблюдения. Это означает, что мы обучаемся, наблюдая последствия поведения других людей. Мы входим в этот мир чистым листом! Мы не знаем, что за мир нас окружает. Каждый раз, когда что-то случается, нам представляется возможность усвоить информацию, которую можно будет использовать позже в сходной ситуации. Через процесс постепенного обучения мы взрослеем когнитивно и социально. Мы понимаем, как нужно вести себя каждый день.

В детстве о нас заботятся взрослые, и они оказывают на нас самое сильное влияние. Мы усваиваем их ценности, отношения и поступки, предпочитая их ценностям и поступкам тех, кто не занимается заботой о нас. Если ваша мать постоянно нервничает и предупреждает вас об опасностях окружающего мира («Осторожно переходи улицу!», «Не играй в баскетбол, ты можешь ушибиться!»), то вы привыкнете к мысли, что мир — опасное место, где нужно постоянно проявлять бдительность. Нельзя сказать, что эта мысль бесполезна — осторожность обеспечивает выживание! Но если довести ее до крайности, то внимание к потенциально опасным ситуациям и желание избежать угрозы станет сильнее мотивации и стремления к награде. И виной этому ранний опыт.

Давайте рассмотрим пример. В детстве вы хотели завести друзей на игровой площадке, но не делали этого, потому что ваша мать была слишком осторожна и не хотела, чтобы вы получили травму на горке или во время игры в мяч. Вы видели, как она нервничала в ситуациях, которые вас вовсе не пугали, и беспокоилась о потенциальных последствиях многих решений. Став старше, вы постепенно начали воспринимать мир так же, как ваша мать. Вам стала свойственна чрезмерная осторожность, а риск перестал привлекать вовсе. Во взрослой жизни ваши друзья с восторгом планируют лыжную поездку, но вы думаете только о том, что на склоне можно сломать ногу, обморозиться или выглядеть полным идиотом. И вы отказываетесь от этой возможности, говорите друзьям, что слишком заняты работой, или едете, но сидите в отеле и отчаянно завидуете друзьям, наблюдая, как они катаются на склоне.