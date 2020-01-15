Вот 10 диет, эффективность и безопасность которых доказали эксперты в области питания

2. Диета DASH

плюсы: польза для сердца и здоровья в целом, пищевая ценность.

минусы: не эффективна для быстрого похудения, умеренная дороговизна.

Под аббревиатурой DASH скрывается Dietary Approaches to Stop Hypertension, то есть «диетический подход к прекращению гипертонии».И эксперты уверены, что такой режим питания положительно сказывается не только на давлении, но и на здоровье в целом. Включите в рацион продукты, богатые белком, клетчаткой, калием и кальцием: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный белок и обезжиренные молочные продукты. Максимально сократите в рационе продукты с высоким содержанием насыщенных жиров: жирное мясо, жирные молочные продукты и тропические масла, а еще подслащенные напитки и сладости. Важной частью DASH-диеты является ограничение потребления соли: сначала до 2300 мг в день, в дальнейшем до 1500 мг.

DASH не подразумевает радикальных мер, поэтому можно начать с небольших изменений в рационе. Добавьте одну порцию овощей или фруктов в каждый прием пищи; как минимум два дня старайтесь обходиться без мяса; используйте травы и специи, чтобы сделать еду вкуснее без соли; по возможности поменяйте белую муку на цельнозерновую; совершайте 15-минутную прогулку после обеда или ужина. Для получения дополнительной информации можно почитать англоязычные руководства от Национального института сердца, легких и крови США, разработавшего DASH-диету.