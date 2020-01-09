Когда консилер не в силах стереть с лица россыпь багряных звездочек, в ход вступает лечение светом. Вместе с врачами-косметологами рассказываем о борьбе с сосудистой сеточкой в 7 фактах.
Сила света: 7 важных фактов о профилактике и лечении сосудистой сеточки на лице
Врачи-эксперты:
- Ульяна Глобина, дерматолог-венеролог Американской Медицинской Клиники;
- Марина Голубева главный врач, дерматолог, косметолог GMTClinic;
- Ольга Головина, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники высшей категории «ГрандМед».
1. Купероз — в топе причин обращения к косметологу
Ульяна Глобина: С куперозом или сосудистой сеточкой на лице сталкивается каждый третий. Возраст не имеет значения, но с годами риски проблем с сосудами возрастают.
Ольга Головина: Перед консультацией, проводя диагностику на аппарате FotoFinder (он фотографирует кожу в специальном проявляющем фильтре) мы видим предпосылки к развитию купероза почти у всех девушек с 25 лет. Порой можно за несколько лет предугадать, какие капилляры на лице будут расширяться, разрастаться и становиться заметными.
2. Жизнь в мегаполисе увеличивает риски
Ольга Головина: Все жители мегаполиса в зоне риска по развитию купероза. Стресс, курение, хронический недосып и даже синий свет смартфонов влияют на капилляры и сосуды не лучшим образом.
Марина Голубева: Важный фактор появления купероза — генетическая предрасположенность, но образ жизни тоже имеет значение. Риски повышает любовь к
высоким температурам — баням, саунам, активному загару. И даже к азиатской кухне: обилие острой и соленой еды в рационе усиливает активный приток крови к лицу.
3. Сосудистые сеточки стираются светом
Ульяна Глобина: Золотой стандарт лечения купероза — лазерное воздействие и фототерапия. Свет прицельно действует на содержимое сосудов: в качестве ми-
шени выступает гемоглобин, который содержится в клетках крови и придает ей алый цвет. Во время процедуры мы соз- даем фотохимическую реакцию: сосуды и
капилляры «слипаются», благодаря этому с лица стирается неопрятный красноватый рисунок.
Ольга Головина: Аппараты красоты крайне избирательны и действуют только на патологически расширенные сосуды. «Правильные» и находящиеся в тонусе остаются без внимания. Кровь в сосуде, с которым нам необходимо расправиться, нагревается до +60... +70°C, происходит коагуляция, внутренние стенки слипаются, затем он зарастает соединительной тканью.
Марина Голубева: Крупные сосуды врач-косметолог удаляет лазером, а для работы с мелкой сеточкой применяется elos-терапия — сочетание световой и радиочастотной энергий, усиливающих друг друга. В некоторых случаях аппаратные процедуры можно сочетать с инъекциями — например, плазмотерапией и биорепарацией. Комбинация позволяет улучшить состояние кожи и пролонгировать эффект лечения.
4. Зима в Петербурге — лучшее время, чтобы поработать с сосудами
Ольга Головина: Если на улице стало темно и холодно, значит наступило самое подходящее время для работы с сосудистой сеточкой на лице. Ведь после лазерного
лечения или фототерапии противопоказан прием солнечных ванн.
5. Прятаться дома после процедуры не нужно
Ульяна Глобина: Из-за воздействия света на кожу во время фототерапии возникает легкое пощипывание. Лазер создает более неприятные, но вполне терпимые
ощущения — в аппарат встроена система охлаждения, которая делает процесс удаления сосудов максимально комфортным. Обычно покраснение, ощущение тепла сохраняется всего 20 минут после процедуры. В некоторых случаях в течение 1–2 дней сохраняется небольшая краснота. Но никакой реабилитации нет: отсиживаться дома, как, например, после лазерной шлифовки, не придется.
6. В некоторых случаях (но не всегда) достаточно одной процедуры
Марина Голубева: Избавиться от единичных сосудов на крыльях носа или щеках мы можем буквально за 1–2 процедуры,
после чего пациент на много лет забудет о проблеме. Для запущенных ситуаций порой требуется до 4–5 процедур с интервалом
в пару недель. Важно осознавать, что при наличии предрасположенности к куперозу потребуется периодически наведываться к косметологу — процедура не обладает пожизненным эффектом.
Ольга Головина: Многое зависит от того, насколько близко к поверхности кожи находится сосуд или капилляр. Иногда эстетический дефект — лишь вершина
айсберга, за которой скрывается обширная сосудистая сеть, нуждающаяся в лечении. Мы всегда просим пациентов возвращаться к нам через 2 недели после процедуры
для контрольной проверки, даже если они довольны результатом. Также нужно быть готовым к тому, что через 1, 3 или 5 лет вам может вновь понадобиться лечение светом.
7. Нужно думать не только об эстетике, но и о здоровье
Ольга Головина: Избавление от сосудистой сеточки — это не только про красоту, но и про здоровье. Ведь патологически расширенные сосуды перестают выполнять свою функцию, вызывают застой крови, могут нарушать лимфодренаж, приводя к отечности. Поэтому их лучше вовремя «разгружать».
Ульяна Глобина: Не стоит ждать, пока расширенная сеть сосудов охватит все лицо — такие запущенные ситуации мы тоже встречаем. В некоторых случаях купероз может приводить к розацеа: неправильно функционирующие сосуды провоцируют трофические нарушения на лице, страдает иммунитет кожи. Лучшая профилактика — своевременная фототерапия и лазерное лечение.
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