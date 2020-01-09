Сила света: 7 важных фактов о профилактике и лечении сосудистой сеточки на лице

1. Купероз — в топе причин обращения к косметологу

Ульяна Глобина: С куперозом или сосудистой сеточкой на лице сталкивается каждый третий. Возраст не имеет значения, но с годами риски проблем с сосудами возрастают.

Ольга Головина: Перед консультацией, проводя диагностику на аппарате FotoFinder (он фотографирует кожу в специальном проявляющем фильтре) мы видим предпосылки к развитию купероза почти у всех девушек с 25 лет. Порой можно за несколько лет предугадать, какие капилляры на лице будут расширяться, разрастаться и становиться заметными.