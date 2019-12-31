14 советов для тех, кто хочет провести новогодние каникулы осознанно

1. Подведите итоги года (в любой день)

Абсолютно нормально, если под давлением предпраздничной суеты вы не успели дать себе новогодних обещаний. Заняться подведением итогов и созданием New Year’s resolutions можно в один из дней зимних каникул. Клинический психолог Вера Красноперова отмечает, что строя планы на будущее, можно воспользоваться техникой SMART-цели. Это значит, что цель должна быть: S — конкретной(specific); M — измеримой (measurable); A - достижимой, реалистичной (achievable or attainable); R – значимой, желанной (relevant); T — ограниченной во времени (time bound).

Например, вместо «начать заниматься спортом» — «в январе и феврале я буду 2 раза в неделю ходить на занятие, и в итоге схожу минимум 10 раз (с учетом пропусков из-за болезни и отъездов)». Важно понимать, что строя планы на будущее, мы часто попадаем в ловушку «будущего Я». Кто это, будущий Я? Это, очевидно, человек куда более организованный, с завидной силой воли, всегда бодрый и готовый действовать, хорошо осознающий свои ценности. Правда, мы не осознаем, что будущий я - такой же, как сегодняшний, и скидываем будущему себе более сложные задачи. Как будто с понедельника или с нового года в нашей личности произойдет перелом, и нам станет проще и интереснее делать то, о чем сегодня не хотелось даже думать.

Что делать? Эту ловушку можно преодолеть, если напоминать себе, что никакого «будущего Я» не существует. Например, профессор Стэнфорда, психолог Кэлли Макгонигал в своей книге «Сила воли» предлагает упражнение — считать, что то, что я делаю сегодня, это не только мой сегодняшний выбор, но выбор на всю неделю. Если я сегодня хочу пропустить тренировку, значит я всю оставшуюся неделю не буду на них ходить. Если хочу поспать подольше или лечь попозже, это будет мой режим сна на все следующие дни. Это не наказание, а скорее мысленный эксперимент, который помогает выстроить связь между решением в настоящий момент и долгосрочной перспективой. Кстати, можете вовсе не придумывать никаких целей на новый год – к этому не стоит относиться, как к обязанности.