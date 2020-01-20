С одной стороны, телемедицина все чаще помогает нам решить проблемы со здоровьем. С другой, цифровые технологии вызывают новые психические болезни. Об опасном (и весьма распространенном) феномене киберхондрии рассказывает доктор медицинских наук Антон Владзимирский в книге «Медицина в эпоху Интернета».
Киберхондрия: как поиск медицинской информации в интернете доводит нас до невротических расстройств
Увы, иногда цифровые технологии не только не помогают преодолеть проблему со здоровьем, но, наоборот, вызывают новые болезни. Еще в 2009 году профессор Райан Уайт и доктор медицинских наук Эрик Хорвитс из Исследовательского центра компании Microsoft опубликовали результаты наблюдения за 515 пользователями интернета (их средний возраст составил 36 лет). Ученые изучали, как люди ищут медицинскую информацию в сети и как на нее реагируют. В среднем каждый обследуемый обращался к интернет-поиску 5–10 раз в месяц, пытаясь получить ответы на медицинские вопросы. Оценив исходный уровень настороженности этих лиц относительно состояния собственного здоровья, ученые смогли доказать, что регулярный поиск информации о состоянии здоровья и попытки поставить себе диагноз с помощью интернета достоверно повышают уровень тревожности, более того — ведут к развитию неврозов.
С другой стороны, невротические состояния не развивались у тех людей, которые использовали интернет для получения дополнительной информации между визитами к врачу (например, уточняли значение тех или иных специальных терминов). В этом случае ученые, наоборот, засвидетельствовали хорошее психологическое состояние пациентов, их конструктивную вовлеченность во взаимодействие с доктором.
Интересный факт — ученые сообщили, что женщины чаще признавались врачам в том, что использовали интернет для проверки или поиска информации, чем мужчины. Зато мужчины меньше доверяли врачам и чаще использовали сеть для поиска нужных сведений о собственном здоровье. Примечательно, что женщины чаще ищут медицинскую информацию для родственников, чем для себя.
Общий вывод исследователей был прост: интернет-самодиагностика вела к неврозу у 40% пользователей, а врачебная диагностика вкупе с использованием интернета для самоинформирования к расстройствам не приводила.
Получив такие интересные результаты, ученые предложили новый термин киберхондрия (англ. cyberchondria) — необоснованная эскалация опасений и тревоги по поводу состояния своего здоровья на основе поиска и чтения источников в интернете. Этот термин — производное от медицинского понятия «ипохондрический синдром» — психологическое расстройство, проявляющееся повышенным вниманием человека к собственному здоровью, точнее, необоснованными страхами и опасениями заболеть одной или несколькими болезнями. В любом изменении своего состояния (случайный кашель, побледневшее лицо) такой человек сразу видит симптом страшной болезни и приближающейся смерти.
Ипохондрия — крайне неприятное состояние. Страдающий ею человек нуждается в помощи как минимум со стороны своих близких. Ведь иногда ипохондрия — это осознанная или неосознанная попытка привлечь к себе внимание, получить возможность общения; такое часто встречается у пожилых людей.
Уж тут внимание и забота близких явно нужны: если человек выйдет из стресса, то и ипохондрия отступит. Но если ситуация ухудшается, человек все более зацикливается на своем здоровье, бегает по врачам и постоянно проводит какие-то обследования (причем по собственной инициативе и без обнаружения какой-либо реальной патологии), то, несомненно, следует обратиться к специалисту — медицинскому психологу или психиатру. Ничего смертельного или ужасающего в этом нет — врач-психиатр вполне сможет помочь такому пациенту, использовав, например, психотерапевтические методики.
Ипохондрия часто вызывается или усиливается за счет личного опыта наблюдения за болезнью другого человека. И вот здесь интернет работает в полную силу! Беседа в подъезде о заболевшей онкологией племяннице печальна, но абстрактна. А интернет полон наглядной и детальной до ужаса информации. Насмотревшись страшных картинок и начитавшись о раке, инфаркте, злобных вирусах и жутких реакциях на прививки, человек начинает бояться повторения такой судьбы. Совершенно закономерный процесс. Но кто-то, погрустив, отвлекается и не фиксируется на этих переживаниях. А кто-то целиком сосредотачивается на этой проблеме, начинает искать все больше и больше информации, а значит — находить у себя все больше и больше «симптомов». Так и развивается киберхондрия.
В последующие годы многие ученые подтвердили выводы первопроходцев: навязчивый, повторяющийся поиск информации о здоровье в интернете приводит к тревожности, когнитивным искажениям, астении, обсессивно-компульсивным расстройствам и даже депрессии (вот тут автор действительно опасается, что читатель начнет гуглить симптомы неврозов и попадется на удочку киберхондрии…). Образуется порочный круг: человек все чаще и дольше ищет информацию в сети, тревожность и стресс все нарастают и нарастают, вынуждая его вновь и вновь запускать поиск. Фиксация на поиске может заставлять человека даже отказываться от работы или повседневных дел. В конце концов ситуация достигает такого критичного уровня, что развивается настоящая болезнь — невротическое расстройство.
Если человека вытащить из-за компьютера, привести в поликлинику и заставить сделать анализы вкупе с томографией, к сожалению, ничего не изменится. В результаты обследования без признаков смертельного недуга он просто не поверит и опять потянется за смартфоном. Лечится киберхондрик исключительно самостоятельно, с помощью интернета, конечно же. Поставив себе «диагноз», бедняга «гуглит» подходящее лечение и отправляется в аптеку за медикаментами или в березовую рощу за лечебными травами. Оба варианта, естественно, бесполезны, точнее — не нужны; и еще неизвестно, какой из них опаснее. Самолечение наносит вред уже не ментальному, а физическому здоровью. Одним словом, киберхондрия действительно опасна. Она может поразить любого человека независимо от пола, возраста, профессии, социального статуса или цифровой грамотности.
В дополнение к стандартным симптомам ипохондрического синдрома киберхондрия имеет такие признаки:
- частое, навязчивое, беспричинное использование интернета для поиска информации медицинской тематики;
- постоянный поиск и использование «медицинских» тестов онлайн;
- самостоятельная постановка себе диагнозов (причем очень серьезных, например, рак) на основе общих (случайный кашель, незначительный подъем температуры, однократная диарея) симптомов или вообще без оных на основе информации из интернета;
- моментальный переход от подозрения к уверенности в наличии тяжелой (новой, еще одной) болезни после изучения сайта или поста с информацией о некоем состоянии;
- самодиагностика и самолечение без участия врача с использованием данных из интернета;
- явное ухудшение самочувствия после очередного «медицинского» сеанса в интернете.
Особенно много научных статей о киберхондрии появилось в 2016–2018 годах. Это свидетельство того, что проблема нарастает и все большее количество врачей вынуждены искать методы лечения и профилактики этого состояния. О болезни пишут врачи (неврологи, психотерапевты и психиатры) из Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Российской Федерации, США. Это уже становится похоже на эпидемию.
Киберхондрия — серьезная проблема, требующая лечения у врача-невролога или психиатра. Запретами или увещеваниями болезнь не остановить. При наличии ее симптомов нужно обратиться к врачу. Вот только не начинайте «гуглить» о киберхондрии! А то заболеете!
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