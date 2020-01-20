Киберхондрия: как поиск медицинской информации в интернете доводит нас до невротических расстройств

С другой стороны, невротические состояния не развивались у тех людей, которые использовали интернет для получения дополнительной информации между визитами к врачу (например, уточняли значение тех или иных специальных терминов). В этом случае ученые, наоборот, засвидетельствовали хорошее психологическое состояние пациентов, их конструктивную вовлеченность во взаимодействие с доктором.

Интересный факт — ученые сообщили, что женщины чаще признавались врачам в том, что использовали интернет для проверки или поиска информации, чем мужчины. Зато мужчины меньше доверяли врачам и чаще использовали сеть для поиска нужных сведений о собственном здоровье. Примечательно, что женщины чаще ищут медицинскую информацию для родственников, чем для себя.

Общий вывод исследователей был прост: интернет-самодиагностика вела к неврозу у 40% пользователей, а врачебная диагностика вкупе с использованием интернета для самоинформирования к расстройствам не приводила.