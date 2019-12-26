Главные ЗОЖ-тренды и антитренды десятилетия

1. Отказ от коровьего молока и переход к растительным аналогам

Острейший тренд 2010-х — заменители молока на растительной основе из овса, сои, риса, кокоса, миндаля. Кампания по выводу этих продуктов на российский рынок стартовала в 2016 году, к этому моменту аудитория отказников от «молочки» созрела и оказалась готова покупать. Мотивация у всех разная: страх перед лактозой или реальная лактазная недостаточность, пугающие сообщения об антибиотиках в составе молока, морально-этические причины не потреблять продукты животного происхождении. Латте на кокосовом молоке — это замечательно, но важно помнить, что у коровьего молока есть свои неоспоримые плюсы. Это хороший источник легкоусвояемого полноценного белка, а также многих витаминов и минералов, в том числе фосфора, кальция, йода, ниацина, фолиевой кислоты и витаминов В12, С и D. Заменители, напротив, не всегда могут похвастаться богатым составом нутриентов. Проанализировав его состав на наличие сахаров, крахмала и БЖУ правильнее будет сравнивать растительное молоко не с обычным коровьим, а с такими же углеводными напитками. Подробно том, как делают растительное молоко, какие плюсы и минусы имеют кокосовые, соевые, миндальные и рисовые аналоги, вы можете прочитать здесь. А тут врач-гастроэнтеролог рассказывает, в каких случаях действительно стоит отказаться от продуктов молочного происхождения.