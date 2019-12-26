Вспоминаем главные ЗОЖ-тренды уходящего десятилетия — полезные и не очень. Как мы пытались оградить себя от глютена и лактозы, закупались суперфудами, честно рассказывали об опыте борьбы с депрессией, пытались разобраться в биохакинге и практиковались в mindfulness.
Главные ЗОЖ-тренды и антитренды десятилетия
1. Отказ от коровьего молока и переход к растительным аналогам
Острейший тренд 2010-х — заменители молока на растительной основе из овса, сои, риса, кокоса, миндаля. Кампания по выводу этих продуктов на российский рынок стартовала в 2016 году, к этому моменту аудитория отказников от «молочки» созрела и оказалась готова покупать. Мотивация у всех разная: страх перед лактозой или реальная лактазная недостаточность, пугающие сообщения об антибиотиках в составе молока, морально-этические причины не потреблять продукты животного происхождении. Латте на кокосовом молоке — это замечательно, но важно помнить, что у коровьего молока есть свои неоспоримые плюсы. Это хороший источник легкоусвояемого полноценного белка, а также многих витаминов и минералов, в том числе фосфора, кальция, йода, ниацина, фолиевой кислоты и витаминов В12, С и D. Заменители, напротив, не всегда могут похвастаться богатым составом нутриентов. Проанализировав его состав на наличие сахаров, крахмала и БЖУ правильнее будет сравнивать растительное молоко не с обычным коровьим, а с такими же углеводными напитками. Подробно том, как делают растительное молоко, какие плюсы и минусы имеют кокосовые, соевые, миндальные и рисовые аналоги, вы можете прочитать здесь. А тут врач-гастроэнтеролог рассказывает, в каких случаях действительно стоит отказаться от продуктов молочного происхождения.
2. Instagram-медицина
В 2010-х врачи трансформировались в блогеров, теперь за их работой следят армии фолловеров. Пластические хирурги и косметологи демонстрируют результаты работ и отвечают на вопросы пациентов в директе, терапевты, аллергологи и гинекологи ведут просветительскую деятельность и дают ликбезы. К сожалению, не всегда они оказываются полезными, а порой даже и опасными: важно понимать, что ни 10 тысяч подписчиков, ни даже 1 млн не дают никаких гарантий компетенции врача. Например, терапевт и кардиолог Наталья Зубарева (2,5 млн. подписчиков), называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, в 2019 году удостоилась анти-премии «Почетный академик ВРАЛ» за псевдомедицинские книги о дырявом кишечнике, чакрах и лечении гормонального дисбаланса биодобавками. От каких врачей вам давно пора отписаться, мы рассказывали здесь. А тут называли 10 лучших профилей пластических хирургов и косметологов в «Инстаграме» из Петербурга, действия которых не нарушают требований закона и медицинской этики.
3. Mindfulness
В 2010-х главным навыком стало умение успокаиваться и переходить из режима многозадачности и автопилота в режим осознанности. На помощь пришли многочисленные приложения для медитации, кроме того, на пике популярности оказалась разработанная еще в 1980-х годах в США практика mindfulness (в ее основе буддистскую медитация, однако с исключенным религиозным компонентом). Восьминедельные курсы по осознанности проходили британские парламентарии, в США этим навыкам обучали полицейских, морских пехотинцев, сотрудников ФБР и ЦРУ. В Google, Apple, Intel, Facebook, Nike практиковали медитацию, не отходя от рабочего места. И несмотря на то, что Андрей Курпатов уверял редакцию, что mindfulness нам уже не поможет, мы уверены, что и в 2020-х без навыка осознанного внимания нам не обойтись. Как освоить его и применять в жизни, подробно описано здесь.
4. Фобия глютена
Страх перед белком глютеном (он же зовется клейковиной), содержащемся в семенах злаковых растений, привел к небывалому росту популярности gluten-free продуктов. В то время пока американский врач Дэвид Перлмуттер продолжает утверждать, что клейковина приносит самый большой вред нашему здоровью и, в частности, мозгу, большинство специалистов сходятся во мнении, что мы не должны испытывать чрезмерную глютенофобию. Строгая безглютеновая диета в течение всей жизни требуется только людям с аутоиммунным заболеванием целиакией — в России ей, по приблизительным оценкам, страдает 1 человек из 500. Важно отметить, что хоть и нет доказательств того, что глютен — это «липкий яд» для нашего организма, даже люди, не страдающие целиакией действительно могут чувствовать себя лучше на безглютеновой диете или отказавшись от определенных сортов хлеба и видов теста. Тут врач-гастроэнтеролог объясняет, почему.
5. Биохакинг
Упоминания термина «биохакинг» в российских СМИ появились в 2016 году, эти публикации ретранслировали истории об американских биохакерах. Но по-настоящему информационное поле взорвалось уже в 2017 году — основатель «Островка» и TokBox Сергей Фаге рассказал о том, как потратил на измерение и улучшение показателей своего здоровья $200 тысяч, и это помогло ему стать здоровее и счастливее. С одной стороны, у последователей биохакинга в России пока сложился карикатурный образ. С другой стороны — многое из их методик, например, по физической активности, питанию и сну, можно смело брать на заметку каждому из нас. Если вы хотите больше узнать о том, что в действительности из себя представляет биохакинг, рекомендуем прочитать специальный отчет российского биохакера и финансиста Станислава Скакуна для «Собака.ru» или книгу «Биохакинг. Руководство по раскрытию потенциала организма», недавно вышедшую в издательстве «Альпина Паблишер».
6. Антипрививочники
Худший медицинский тренд десятилетия — антивакцинаторство. В то время как родителей, которые отказываются прививать своих детей, пугают давно опровергнутые побочные эффекты вакцин (например, в виде аутизма), из-за снижения охвата прививками к нам возвращаются вспышки уже почти забытых болезней. Например,с начала 2019 года уровень заболеваемости корью мире вырос на 300 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Специалисты ВОЗ отмечают, что широкое распространение болезни — результат отказа от прививок и снижения коллективного иммунитета. Рост случаев заболевания в 2019 году зафиксирован даже в Петербурге. Так что если вы не хотите, чтобы 2020-е прошли под эгидой инфекционных заболеваний, любые антивакцинаторские мысли лучше оставить в 2010-х. А здесь вы можете прочитать, какие прививки действительно нужны ребенку (потому что даже классический график вакцинации недостаточен для защиты).
7. «У депрессии нет лица»
По оценкам ВОЗ, во всем мире от депрессии страдает более 264 миллионов человек. Кроме того, она занимает первое место в списке состояний, которые будут наносить самый большой вред здоровью миллениалов. К счастью, в 2010-х мы стали гораздо открытее, чем раньше, говорить о ментальном здоровье. А в 2017 году жена солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего жизнь самоубийством, запустила массовый и важный флешмоб «У депрессии нет лица» (#faceofdepression). Его целью стало изменение отношение к депрессии — чтобы людям не приходилось ее скрывать и им было бы легче просить о помощи. Десятки тысяч пользователей по всему миру делились своими фотографиями, сделанными в период депрессивных эпизодов.О том, как заподозрить у себя депрессивное расстройство, читайте здесь.
8. Взлет и падение кетодиеты
«Кетогенная диета» представляет собой план питания с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, разработанный для того, чтобы привести организм в состояние, называемое «кетоз» и сжечь накопленный жир. Разработанная для детей с эпилепсией кетодиета с легкой руки голливудских знаменитостей переживала взлет популярности в последние годы. Однако уже в 2019 году почти все публикации в СМИ развенчивали пользу и даже безопасность этого метода сбросить вес. Кетогенная диета не является волшебной палочкой для похудения. Она работает как любая другая диета, помещая вас в дефицит калорий. Но, сокращая количество углеводов почти до нуля и потребляя минимальное количество белка, вы можете привести себя к дефициту питательных веществ в организме.
9. Дефицит витамина D
На фоне всеобщей увлеченности нутриентами особенно выделяется интерес к витамину D, нехватка которого в организме связана с дефицитом пребывания на солнце. Глобальный рынок витамина D, по прогнозам, к 2020 году достигнет $2,5 млрд. В России его потребляют не так активно, как, например, в США, но уже в Петербурге врачи повсеместно назначают исследование на уровень «солнечного витамина» и объясняют, что наше неважное самочувствие (и физическое, и психологическое) может быть связано в том числе с его нехваткой. О том, что говорят исследования о влиянии витамина D на организм, читайте здесь. А о том, почему ни в коем случае нельзя назначать себе ударные дозировки в виде 10000 ME, здесь.
10. Суперфуды и тяга к «самой полезной еде»
Существовавшие на планете более тысячи лет семена чиа, ягоды годжи, спирулина, киноа в 2010-х оказались на пике популярности в России. Тренд пришел к нам от зарубежных сыроедов и веганов, которые находились в поиске волшебных продуктов, позволивших бы бы обеспечить организм высоким содержанием питательных веществ. Первооткрывателем суперфудов называют американского диетолога Дэвида Вульфа, далее к делу подключились маркетологи, и магазины здорового питания оказались наполнены экзотическими продуктами с чудо-свойствами. Важно понимать, что во многих случаях привычные нам овощи и фрукты не уступают по питательности суперфудам — так достаточное количество витаминов группы В можно получить не только из спирулина, но и из орехов или зеленого горошка. Кроме того, в своем желании исключить себя максимально полезными продуктами важно не дойти до проявлений орторексии — нездоровой тяги к правильному питанию, при которой пророщенные зерна становятся смыслом вашей жизни.
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