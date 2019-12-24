Антистресс: 6 медицинских способов восстановить силы после напряженного рабочего года

Что такое стресс

Вы ошибаетесь, если считаете, что стресс — это дедлайны, проваленные бизнес-переговоры или режим многозадачности. Это реакция, которая запускаются в нашем организме в ответ на эти экстренные ситуации. Во время стресса тело мобилизуется, чтобы сохранить свое внутреннее постоянство: повышается выработка адреналина и кортизола, учащаются сердечные сокращения, растет давление и мышечный тонус. Когда стрессор исчезает, организм восстанавливается и приходит к физиологической норме. Но врачи сходятся во мнении, что у типичного петербуржца в 2020-м году стрессоры из жизни не уходят практически никогда.

Наши тела не предназначены для непрерывной борьбы! Длительный стресс влияет на все системы организмы, в первую очередь на иммунную. Поэтому, в очередной раз задерживаясь на работе, не удивляйтесь, что в 5-й раз за сезон подхватили ОРВИ.

Можно выделить три стадии влияния стресса на организм. 1-я — активация, 2-я — плато, 3-я — декомпенсация, выливающаяся в физические и психические болезни.