Нет зимней апатии, хронической усталости и эмоциональному выгоранию: рассказываем, как восполнить собственные запасы прочности, используя возможности современной медицины. Ксенон, баротерапия, японские капельницы и другие антистресс-методики.
Антистресс: 6 медицинских способов восстановить силы после напряженного рабочего года
Что такое стресс
Вы ошибаетесь, если считаете, что стресс — это дедлайны, проваленные бизнес-переговоры или режим многозадачности. Это реакция, которая запускаются в нашем организме в ответ на эти экстренные ситуации. Во время стресса тело мобилизуется, чтобы сохранить свое внутреннее постоянство: повышается выработка адреналина и кортизола, учащаются сердечные сокращения, растет давление и мышечный тонус. Когда стрессор исчезает, организм восстанавливается и приходит к физиологической норме. Но врачи сходятся во мнении, что у типичного петербуржца в 2020-м году стрессоры из жизни не уходят практически никогда.
Наши тела не предназначены для непрерывной борьбы! Длительный стресс влияет на все системы организмы, в первую очередь на иммунную. Поэтому, в очередной раз задерживаясь на работе, не удивляйтесь, что в 5-й раз за сезон подхватили ОРВИ.
Можно выделить три стадии влияния стресса на организм. 1-я — активация, 2-я — плато, 3-я — декомпенсация, выливающаяся в физические и психические болезни.
Уровень воздействия стресса на организм можно измерить. Во-первых, во время беседы с врачом и сбора анамнеза (тело дает много сигналов о том, что устало находиться в состоянии боеготовности), во-вторых, используя психологические тесты, например Госпитальную Шкалу Тревоги и Депрессии (HADS). В третьих, подключаются лабораторные исследования. Как объясняют в «Первой Линии», стресс можно увидеть на гормональном уровне: результаты исследования кортизола (гормона стресса), а также пролактина и инсулина дают представление о том, что человек находится на пути к эмоциональному и физическому истощения. В четвертых, это аппаратная диагностика. Например, во время нейроэнергометрии в «X-Сlinic» датчики проводят исследование сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Исследование помогает понять, подвержен ли человек воздействию хронического стресса.
Свой запас стрессоустойчивости необходимо восполнять. Учимся переключать мозг: отказываемся от вовлеченности в информационные потоки, ставим ограничение экранного времени в Instagram, практикуем mindfullness и сосредотачиваемся на внутренних процессах организма. По возможности выбираемся из центра Петербурга на берег Финского залива — в компании приятного человека, или в гордом одиночестве. В ежедневную рутину добровольно-принудительно вводим часы заботы о себе (на отдых, кстати, стоит выделять до 42% личного времени!): работаем с телом и центральной нервной системой.
Как помочь себе
1. Перезагрузить мозг через работу с телом
Проверенный способ борьбы с зажимами тела, недосыпом и тревожными мыслями — это массаж. Нейроны головного мозга имеют многочисленные рецептивные поля на коже, поэтому с помощью правильных массажных движений можно оказывать благотворное воздействие на центральную нервную систему. Например, в «Первая Линия. Health Care Resort» для снятия стресса на биологическом уровне разработали специальный массаж Body&Mind Wellbeing. Название указывает на то, что проработка ступней, кистей рук, области головы и шеи позволяет добитьcя и физического, и психологического тонуса.
Александр Орлов
Главный врач инновационного prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
Мы воспринимаем внешний мир аудиально, визуально, дигитально (логически) и кинестетически, то есть путем тактильных ощущений. В 70% случаев помочь мозгу, находящемуся в режиме постоянной информационной перезагрузки, помогают именно кинестетические методики воздействия. Поэтому массажи, СПА и водные процедуры — неотъемлемая часть программ по выходу из состояния интенсивного стресса.
2. Восстановиться в кислородной капсуле
Во время нормобарической оксигенации в кислородной камере (или баротерапии) вы вдыхаете смесь с содержанием кислорода в 1,5 раза выше атмосферного. Врачи объясняют, что полчаса нахождения в такой капсуле приравнивается к 24-часовой прогулке в лесу. Так что процедура может стать мастхэвом для тех, кто проводит сутки напролет в офисном заточении. Баротерапия также используется для экспресс-восстановление после интенсивных физических нагрузок, поэтому востребована в спортивной медицине: за использованием портативных барокамер были замечены даже футболисты «Зенита».
Ольга Чащина
Заведующая отделением нейробиорегуляции клиники адаптационной медицины X-Clinic
Ликвидируя гипоксию, то есть кислородное голодание, мы помогаем клеткам мозга вернуться к нормальному физиологическому режиму работу, а также прерываем цепочку патологических изменений в центральной нервной системе. Процедура показана тем, кто замечает снижение умственной и физической работоспособности или уже дошел до синдрома хронической усталости и эмоционального выгорания.
3. Снять эмоциональное напряжение в кабинете косметолога
Поход к косметологу тоже может быть антистресс-процедурой — например, в том случае, если вы проходите курс LPG-массажа. Одни выбирают процедуру только для того, чтобы уменьшить объемы зоны галифе, другие — ради комплексного (эстетического, оздоровительного и релаксирующего) эффекта. Врач в ходе аппаратного массажа проходит в том числе рефлекторные зоны, а нервные рецепторы реагируют на вибрации расслаблением. Важным бонусом оказывается лимфодренажный эффект, улучшение кровообращение, сокращение слоя подкожно-жировой клетчатки в проблемных местах, выравнивание рельефа кожи и повышение ее тонуса.
Виктория Белова
Врач-физиотерапевт, реабилитолог клиники высшей категории «ГрандМед»
Кто-то заедает стресс, кто-то использует физические нагрузки и ходит на массаж. Я за второй вариант — стимулировать выброс гормонов радости можно полезным для здоровья путем. Во время сеанса LPG происходит аппаратное дублирование ручных массажных движений, поэтому мы получаем более интенсивное воздействие. Для профилактики психологического и физического напряжения я бы порекомендовала приходить на процедуру дважды в неделю — а еще в таком случае удастся добиться и выраженного эстетического эффекта.
4. Познать могущество ксенона
Этот благородный газ активно используется за рубежом для лечения синдрома хронической усталости, снятия невротических состояний и купирования мигреней. Теперь о нем слагают легенды и в Петербурге: например, ксеноновая терапия стала одной из самых популярных процедур курорта «Первая Линия. Health Care Resort». Как работает ксенон, попадая в организм человека? Он вызывает блокаду глутаматных рецепторов, которые вовлечены в механизмы окислительного стресса. Уже во время процедуры пациенты, жаловавшиеся на тревожность и плохое эмоциональное состояние, чувствуют себя значительно лучше.
Александр Орлов
Главный врач инновационного prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
Ксеноновые ингаляции позволяют ликвидировать последствия длительного стресса, нормализовать работу головного мозга. Эффект наступает сразу во время сеанса, и он всегда индивидуальный — в зависимости от того, какие нежелательные психические процессы преобладали у гостя. Важно понимать, что ксенон — это всегда часть комплексной программы по восстановлению, а не монотерапия.
5. Расслабиться или взбодриться с помощью вибраций низкой частоты
Чтобы привести к балансу работу симпатической и парасимпатической нервной системы (первая отвечает за возбуждение организма, вторая — за расслабление), можно провести полчаса в разработанном финнами умном кресле на процедуре «Нейросоник». Антистрессовый эффект достигается за счет специальных вибраций низкой частоты, а программы делятся на три группы — релаксационные, активирующие и восстановительные. Пока по телу проходят приятные колебания, вы слушаете аудиопрограмму, разработанную нейрофизологами и синхронизированную с ритмами головного мозга. Правда, по словам очевидцев, есть риск заснуть буквально на третьей минуте процедуры, даже если до этого вы страдали от нарушений сна.
Ольга Чащина
Заведующая отделением нейробиорегуляции клиники адаптационной медицины X-Clinic
У тех, кто сталкивается с хроническим стрессом, мы наблюдаем недостаточный ресурс парасимпатической нервной системы: тело не расслабляется, у человека нет возможности восстановиться в обычной жизни. Вибрации низкой частоты позволяют снять мышечные зажимы, восстановить баланса нейромедиаторов, снизить активность симпатической нервной системы и уровень кортизола — гормона стресса
6. Пройти антистресс-мезотерапию
Добавить психологического благополучия можно с помощью японских плацентарных препаратов. В Стране восходящего солнца программа оздоровления на основе плацентарной терапии дотируется государством, а одно из показаний к применению — синдром хронической усталости. Препараты, например Laennec или Melsmon содержат физиологические, то есть естественные компоненты для регенерации. Их можно получить как в виде капельниц, так и в качестве антистресс-мезотерапии на приеме у косметолога.
Виктория Белова
Врач-физиотерапевт, реабилитолог клиники высшей категории «ГрандМед»
Плацентарная терапия используется практически во всех областях медицины, обладает оздоравливающим, восстановительным тонизирующим действием. Во время процедуры у косметолога мы используем особые техники введения препарата: прорабатываем рефлекторные точки на лице, а также вдоль позвоночника — там расположены так называемые триггерные зоны из-за того, что мышечные волокна не имеют возможности расслабиться в повседневной жизни.
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