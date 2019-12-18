Что делать, если ожидание Нового года рождает беспокойство и не доставляет радости — рассказывает клинический психолог
Проблема № 1: «У меня нет новогоднего настроения»
Новый год уже через 2 недели, а праздничное настроение не успело подъехать. Да и не факт, что его вообще собираются привозить. Детское ощущение праздника почти забылось, теперь предновогодняя подготовка скорее напоминает очередную рутину.
Что делать?
Это нормально, что новогоднее настроение уже не приходит к вам автоматически, а волшебства, как в детстве, ожидать не приходится. Но мы в силах сами влиять на свое настроение. Важно учиться обращать внимание на то, что по-прежнему поднимает настроение, а что, наоборот, портит. И специально делать вещи, которые настроение улучшают. Мы ведь умеем планировать дела, почему бы не планировать приятные события тоже? Даже если кажется, что они не подействуют, а вы лишь потеряете время, то попробуйте провести эксперимент, а затем сравнить ожидания с реальностью.
Задание
Вспомните и запишите, что обычно поднимает вам настроение, что доставляет удовольствие и согласуется с вашими ценностями. Что вам из предновогодних активностей вам действительно нравится? Запланируйте пару или хотя бы одно такое событие на ближайшие уикенды. Можно сравнить, насколько это событие казалось вам приятным до его выполнения, и насколько оно подняло настроение в итоге. Если вторая цифра выше, вы, вероятно, недооцениваете позитивный эффект приятных мелочей.
Например, я знаю, что мне нравится уютная атмосфера, кроме того, я люблю пробовать новую еду и проводить время с друзьями. Всё это отлично вписывается в концепцию предновогодних возможностей. Так что декабре ищите меня обмотанную гирляндами, обложенную свечами и пристающую к приятелям с предложениями попробовать какао в разных кофейнях Петербурга.
Проблема № 2: «Так много дел, ничего не успеваю»
Рабочий год заканчивается: список дедлайнов растет, студенты мучаются в ожидании сессии, при этом сил на свершения из-за обстановки на улице все меньше. К списку задач добавляется необходимость купить подарки, украсить дом, составить план празднования новогодней ночи, встретиться с друзьями, спасти мир и построить космическую ракету. А ведь у вас всего две руки.
Что делать?
Не пытайтесь сделать всё сразу. Даже если не сразу, не пытайтесь сделать всё. Вполне вероятно, ваш список дел и так уже больше, чем то, что вы можете осуществить с комфортом и заботой о себе. Составьте план на декабрь или посмотрите на уже существующий: вычеркните пункты, которые 1) делать не обязательно; 2) можно перенести на январь (да, можно); 3) делегировать кому-то.
Ели вам все-таки кажется, что дел не так уж много, а вот успевать не получается: понаблюдайте за своим отношением к делам. Возможно, проблема не в них самих, а в том, как много времени и переживаний уходит на их обдумывание, планирование, переносы и откладывание. Если это правда, постарайтесь выделять на дела небольшие, ограниченные кусочки времени, а в остальное время переключать внимание с беспокойства о делах на настоящий момент. Ограничьте излишнее планирование, невозможно организовать всё идеально и ко всему подготовиться.
Задание
- Посмотрите (или составьте) список дел на декабрь, расставьте приоритеты, вычеркните то, что делать не обязательно, можно перенести или делегировать.
- Планируйте дело на конкретный промежуток времени, начинайте его в отведенное время (даже без настроения и без мотивации) и заканчивайте в отведенное время (не перерабатывайте).
- Если беспокойство о делах лезет в голову в неподходящее время, спокойно отмечайте про себя эти мысли и переводите внимание на настоящий момент.
- И не забывайте задание из первой заметки — помимо дел стоит придумывать себе и приятные, «отдыхательные» занятия.
Проблема № 3: «Не хочу ничего отмечать. Планов на Новый год у меня нет»
Большая часть декабря позади. Друзья и коллеги начинают спрашивать, какие у вас планы на празднование Нового года или делиться своими. Но никаких планов у вас по-прежнему нет. Или есть, но не особо праздничные. Вам вообще не хочется отмечать.
Что делать?
Во-первых, можно ничего не делать. Вы имеете полное право не праздновать Новый год, если не хотите. Это всего лишь дата, которая не обязывает вас менять что-то в своем расписании. Идея праздника и радости начинает терять смысл, если превращается в обязаловку.
Но если отсутствие планов все же вызывает у вас грусть, напоминает об одиночестве, нехватке денег и возможностей… Что ж, вы можете оставить попытки планирования и остаться дома, в итоге получить предсказуемый результат. Но что если на самом деле вы можете придумать, чем себя порадовать? И просто опустили руки раньше времени. Если бы вы могли желать чего угодно, как выглядел бы вам идеальный Новый год? Правда, что вы не можете реализовать из этой мечты совершенно ничего, даже отдельные детали?
Например, вы хотели бы праздновать его в кругу семьи и близких людей, но таковых у вас нет. Совсем нет, ни одного человека? Кому-то, например, можно просто позвонить. Перемолвиться парой слов вечером 31-го декабря может оказаться лучшим решением, чем вообще ничего делать. Или вы хотели бы отправиться в путешествие, но нынешняя финансовая ситуация вам этого не позволяет. Может, есть возможность спланировать бюджетный вариант путешествия? Или достаточно сходить в музей/на ярмарку/в театр в своем городе? Создать ощущение путешествия, смены обстановки можно и без масштабных перемещений.
Если вам кажется, что это всё ещё печальный компромисс — ладно, так и есть. Но прелесть ваших базовых ценностей и потребностей в том, что они очень общие и абстрактные (близкое общение, полезные знания, новый опыт, творчество и т.д.). Из каждой ценности и потребности можно вывести множество вариантов реализации. Если научиться проявлять такую гибкость, можно открыть для себя новые способы получения удовольствия.
Задание
Пофантазируйте (можно в письменном виде), как выглядел бы ваш идеальный Новый год. Выберите из этого описания 3 пункта, которые можно реализовать в этом году. Обязательно найдите несколько пунктов, даже если их придется немного изменить и приблизить к реальности. И, как обычно — проведите эксперимент, попробовав воплотить их в жизнь.
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