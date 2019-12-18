Проблема № 3: «Не хочу ничего отмечать. Планов на Новый год у меня нет»

Большая часть декабря позади. Друзья и коллеги начинают спрашивать, какие у вас планы на празднование Нового года или делиться своими. Но никаких планов у вас по-прежнему нет. Или есть, но не особо праздничные. Вам вообще не хочется отмечать.

Что делать?

Во-первых, можно ничего не делать. Вы имеете полное право не праздновать Новый год, если не хотите. Это всего лишь дата, которая не обязывает вас менять что-то в своем расписании. Идея праздника и радости начинает терять смысл, если превращается в обязаловку.

Но если отсутствие планов все же вызывает у вас грусть, напоминает об одиночестве, нехватке денег и возможностей… Что ж, вы можете оставить попытки планирования и остаться дома, в итоге получить предсказуемый результат. Но что если на самом деле вы можете придумать, чем себя порадовать? И просто опустили руки раньше времени. Если бы вы могли желать чего угодно, как выглядел бы вам идеальный Новый год? Правда, что вы не можете реализовать из этой мечты совершенно ничего, даже отдельные детали?

Например, вы хотели бы праздновать его в кругу семьи и близких людей, но таковых у вас нет. Совсем нет, ни одного человека? Кому-то, например, можно просто позвонить. Перемолвиться парой слов вечером 31-го декабря может оказаться лучшим решением, чем вообще ничего делать. Или вы хотели бы отправиться в путешествие, но нынешняя финансовая ситуация вам этого не позволяет. Может, есть возможность спланировать бюджетный вариант путешествия? Или достаточно сходить в музей/на ярмарку/в театр в своем городе? Создать ощущение путешествия, смены обстановки можно и без масштабных перемещений.

Если вам кажется, что это всё ещё печальный компромисс — ладно, так и есть. Но прелесть ваших базовых ценностей и потребностей в том, что они очень общие и абстрактные (близкое общение, полезные знания, новый опыт, творчество и т.д.). Из каждой ценности и потребности можно вывести множество вариантов реализации. Если научиться проявлять такую гибкость, можно открыть для себя новые способы получения удовольствия.

Задание

Пофантазируйте (можно в письменном виде), как выглядел бы ваш идеальный Новый год. Выберите из этого описания 3 пункта, которые можно реализовать в этом году. Обязательно найдите несколько пунктов, даже если их придется немного изменить и приблизить к реальности. И, как обычно — проведите эксперимент, попробовав воплотить их в жизнь.