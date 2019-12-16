8 витаминов и минералов, которые помогут вам лучше высыпаться

В метаанализе, опубликованном Национальным центром биотехнологической информации, отмечается, что дефицит витамина D связан с более высоким риском расстройств сна. Он повышается при содержании витамина D менее 20 нг / мл

Вы можете получить витамин D, находясь на солнце, и cпомощью питательных добавок. Продукты с высоким содержанием витамина D —яйца, лосось, тунец и грибы.

Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, каков ваш текущий уровень витамина D и нуждается ли он в корректировке. Поскольку витамин D является жирорастворимым витамином, он может накапливаться в организме и становиться токсичным, если его уровень слишком высок. Самостоятельно принимать ударные дозировки строго не рекомендуется.