Чувствуете усталость, несмотря на 7-8 часовой сон? Просыпаетесь среди ночи? Не можете уснуть в положенное время, хотя вымотались за день? Наши суточные ритмы могут сбиваться в том числе из-за недостатка питательных веществ, которые необходимы организму для правильной и бесперебойной работы. Вот основные витамины и минералы, которые связаны с качеством сна.
8 витаминов и минералов, которые помогут вам лучше высыпаться
1. Витамин D
В метаанализе, опубликованном Национальным центром биотехнологической информации, отмечается, что дефицит витамина D связан с более высоким риском расстройств сна. Он повышается при содержании витамина D менее 20 нг / мл
Вы можете получить витамин D, находясь на солнце, и cпомощью питательных добавок. Продукты с высоким содержанием витамина D —яйца, лосось, тунец и грибы.
Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, каков ваш текущий уровень витамина D и нуждается ли он в корректировке. Поскольку витамин D является жирорастворимым витамином, он может накапливаться в организме и становиться токсичным, если его уровень слишком высок. Самостоятельно принимать ударные дозировки строго не рекомендуется.
2. Витамин Е
Исследование 2011 года, посвященное изучению нейропротекторного действия витамина Е, показало, что он может предотвратить ухудшение памяти, вызванное депривацией сна, а также нормализовать антиоксидантные механизмы гиппокампа во время депривации сна.
В дополнение к этому, витамин Е является мощным антиоксидантом, защищает ткани организма от повреждения свободными радикалами и играет роль в здоровом старении. Витамин Eвлияет на иммунную систему, играет важную роль в формировании эритроцитов и помогает организму использовать витамин К.
В относительно приличных количествах витамин Eсодержат семена подсолнечника, миндаль и масло зародышей пшеницы. Вы также можете купить его в форме капсул в большинстве аптек. Витамин Eтоже является жирорастворимым витамином, поэтому перед его приемом необходимо проконсультироваться с врачом.
3. Витамины группы В
Определенные витамины группы В (В3, В5, В6, В9 и В12) помогают регулировать поступление в организм триптофана, который, в свою очередь, помогает организму вырабатывать мелатонин. Мелатонин — гормон, который вырабатывается в вашем организме и вызывает сонливость.
Витамины группы B обычно входят в состав большинства поливитаминов, также вы можете приобрести комплекс B самостоятельно в форме добавки. Здоровая, хорошо сбалансированная диета с большим количеством цельного зерна, мяса, фруктов и овощей зачастую способна обеспечить организму достаточное количество витаминов В.
4. Кальций и Магний
Эти два минерала часто рекомендуются для приема на ночь перед сном, так оиграют роль в сокращении мышц и расслаблении.Считается, что недостаток кальция и магния может вызвать многочисленные нарушения сна в течение ночи. Кроме того, кальций работает с триптофаном, производя гормон сна мелатонин. Хроническая бессонница также является одним из начальных симптомов дефицита магния.
Чтобы получать достаточно количество магния и кальция из рациона, стоит обогащать его зеленью, орехами и семенами.
5. Теанин
Теанин— удивительная аминокислота, которая участвует в синтезе важных нейромедиаторов (дофамин, ГАМК и серотонин), регулирующих сон и нервное возбуждение. Эксперты считают, что достаточно присутствие теанина в организме помогает улучшить качество сна, вызвать сонливость и ускорить время, необходимое для засыпания. Аминокислота содержится в чайных листьях, особенно в зеленом чае, а также некоторых видах грибов.
6. Железо
Одни из основных симптомов низкого уровня железа —это усталость и нарушение сна. Считается, что низкий уровень железа является основным фактором риска синдрома беспокойных ног, который также может вызвать бессонницу. Низкое содержание железа также может способствовать возникновению чувства беспокойства, значительно ухудшающего сон.
Продукты с высоким содержанием железа — постная говядина, устрицы, курица, индейка, фасоль и чечевица, тофу, печеный картофель, кешью, темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, цельнозерновой хлеб. Уровень исследования железа в организме можно измерить лабораторным способом. Если он низкий, имеет смысл задуматься о приеме нутриентов.
7. Мелатонин
Мелатонин—это гормон, который естественным образом вырабатывается организмом и вызывает сонливость.Если у вас возникают проблемы с засыпанием, 2-недельный прием мелатонина в качестве добавки может помочь нормализовать циркадный ритм. После этого периода эксперты рекомендуют прекратить прием добавки после этого периода и посмотреть , как ваше тело реагирует на изменения.
Вы можете помочь выработке мелатонина перед сном простыми методами – например, избегая яркого света.
8. Триптофан
Исследования также связывают качество сна с еще одной аминокислотой – триптофаном. Ее можно получить из множества продуктов – орехов, семян, птицы, молока, шпината, яиц и лосося.
Важно: прежде чем использовать витамины для сна и включать добавки в свой рацион, необходимо посоветоваться с врачом. Некоторые из них, например, железо и жирорастворимые витамины A, D, E и K при накоплении в организме могут привести к проблемам со здоровьем. Только медицинский специалист может дать вам конкретный совет о том, какие вещества и дозировки вам могут понадобиться. А также исключить возможные противопоказания.
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