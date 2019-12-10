1. Увлажнить и укрепить лицо биоремоделированием

когда: за 2 недели

рассказывает Александра Сёмова, врач-косметолог, дерматолог GMTClinic:

«Еще пару лет назад для преображения сухой, обезвоженной кожи мы бы назначали пациенту месячный курс биоревитализации. Несколько походов к косметологу, около 600–1000 уколов, а также неизбежное появление папул на лице после каждой манипуляции. Теперь вместо биоревитализации мы предпочитаем использовать биоремоделяцию: врач вводит препарат единожды в 10 биологически активных точек на лице. В составе — высококонцентрированная гиалуроновая кислота. Папул не возникает, а эффект проявляется буквально на следующий день. Процедура подходит для возрастной кожи, обеспечивая не только увлажнение, но и лифтинг-эффект. А вот пациенткам до 30 лет я ее не назначаю: им хватает своих запасов гиалуроновой кислоты, такой мощный коктейль ни к чему».