Статистика дня: 48% россиян признались, что питаются неправильно

Для 43% россиян правильным питанием считается отказ от употребления вредных продуктов — в том числе фастфуда, выпечки, сладкого и газировки. 35% жителей страны предпочитают питаться небольшими порциями 4-5 раз в день, столько же — выпивать в сутки по 1,5-2 литра воды. 33% респондентов потребляют только экологически чистые сельскохозяйственные продукты, 31% — питаются умеренно. 30% россиян тщательно читают состав на упаковке, 22% — высчитывают калории, а 7% ограничиваются дополнительным приемом БАДов и витаминов.

Всего 8% россиян считают полезными те продукты, которые обладают питательными свойствами, а 15% уверены, что полезные продукты обязаны быть богаты витаминами. Покупая овощи и фрукты 48% жителей страны обратят внимание на их свежесть, 24% — на производителя и всего 6% — на питательные свойства. Почти половина россиян (51%) предпочтет продукту без маркировки тот товар, на котором есть отметка «Эко» или «Органический». Ходят на рынки 28% жителей страны.