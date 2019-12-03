Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения узнали у россиян об их пищевых привычках. Как оказалось, почти половина жителей страны питаются неправильно — в этом признались 48% опрошенных. При этом ровно столько же придерживаются ПП.
Статистика дня: 48% россиян признались, что питаются неправильно
Для 43% россиян правильным питанием считается отказ от употребления вредных продуктов — в том числе фастфуда, выпечки, сладкого и газировки. 35% жителей страны предпочитают питаться небольшими порциями 4-5 раз в день, столько же — выпивать в сутки по 1,5-2 литра воды. 33% респондентов потребляют только экологически чистые сельскохозяйственные продукты, 31% — питаются умеренно. 30% россиян тщательно читают состав на упаковке, 22% — высчитывают калории, а 7% ограничиваются дополнительным приемом БАДов и витаминов.
Всего 8% россиян считают полезными те продукты, которые обладают питательными свойствами, а 15% уверены, что полезные продукты обязаны быть богаты витаминами. Покупая овощи и фрукты 48% жителей страны обратят внимание на их свежесть, 24% — на производителя и всего 6% — на питательные свойства. Почти половина россиян (51%) предпочтет продукту без маркировки тот товар, на котором есть отметка «Эко» или «Органический». Ходят на рынки 28% жителей страны.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 65% россиян считают себя оптимистами, а каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, 52% подростков сталкивались с травлей в российских школах, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.
К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. А вот среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет. Кроме того, 95% россиян испытывают стресс, 34% — постоянно: больше всего россияне боятся социальной несправедливости и снижения доходов. А еще 53% молодых людей думают об эмиграции из России. Правда, по другим данным уехать планируют всего 4,8%.
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