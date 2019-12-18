Пластическая хирургия сегодня решает не только эстетические проблемы, но и помогает справиться с психологическими – научиться любить себя, позволить нравиться себе и как следствие – окружающим. О том, как не развить комплекс неполноценности, какую выбрать процедуру и обезопасить себя, рассказывают заведующий Центром эстетической медицины и реабилитации «Клиники МЕДСИ в Санкт-Петербурге», пластический хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Виктор Кущенко и пластический хирург клиники Ксения Шокурова.
Виктор Кущенко: «Женщина должна себе нравиться»
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Виктор Кущенко, заведующий Центром эстетической медицины и реабилитации «Клиники МЕДСИ в Санкт-Петербурге»
Как решиться на пластическую операцию?
Женщина должна себе нравиться. Мнение близких людей, безусловно, важно для принятия решения о проведении пластической операции, но прислушиваться надо, в первую очередь, к себе и к мнению врача.
С какими запросами чаще всего приходят в клинику?
Женщины приходят, как правило, за эстетическим результатом, это помогает не только в личной жизни, но и для успешной карьеры. Женщина становится по-настоящему уверенной в себе, что дает ей возможность добиваться большего. Например, многие жалуются, что в офисах существуют предубеждения к возрастным сотрудникам, а пластическая хирургия на долгие годы решает подобные проблемы – женщина выглядит гораздо моложе своего возраста, а по всем остальным профессиональным параметрам она существенно опережает молодых коллег, поэтому все комплексы попросту развеиваются.
Почему пациенты идут именно к вам?
Конечно, лучшая рекомендация – это рекомендация от бывших пациентов. Бывает, что вслед за дочерьми к пластическому хирургу приходят их мамы!
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Ксения Шокурова, пластический хирург «Клиники МЕДСИ в Санкт-Петербурге»
Кто ведет прием в клинике?
Мы вместе с Ксенией Шокуровой, пластическим хирургом, общим хирургом, врачом первой категории, чей врачебный стаж насчитывает 10 лет. Она обладает опытом работы в реконструктивной хирургии, комбустиологии и микрохирургии. В последнее время в практике Ксении Сергеевны увеличивается доля пациенток, которые сознательно выбирают хирурга-женщину по личным мотивам»
Какие пластические операции наиболее востребованы?
Обычно женщин интересует коррекция формы груди, носа, а одним из ведущих направлений «Клиники МЕДСИ в Санкт-Петербурге» является омоложение лица. Пользуется спросом также восстановление передней брюшной стенки и груди после родов. Все чаще делают интимную пластику. Например, при асимметрии малых половых губ после естественных родов. Очень актуальная процедура для пациентов, которые не приемлют синтетических препаратов из-за аллергии или в силу определенных принципов — липофилинг, омоложение собственным жиром пациента. Вместе с Ксений Сергеевной мы оказываем полный спектр услуг в эстетической медицине. Интимная пластика и ринопластика являются приоритетными в ее практике.
Как снизить риски во время и после операции?
В отделении реанимации и интенсивной терапии есть все возможности для круглосуточного отслеживания жизненно важных показателей организма и выполнения всего спектра мероприятий интенсивной терапии, в том числе искусственной вентиляции легких. В отделении оборудовано два блока интенсивной терапии.
Как проходит период восстановления?
Восстановление пациентов в стационаре клиники происходит в максимально короткие сроки, а кабинеты косметологии и физиотерапии оборудованы по последнему слову техники в соответствии с международными стандартами. Пациентам предлагается трехразовое сбалансированное питание, предоставляется круглосуточный уход медперсонала.
«Клиника МЕДСИ в Санкт-Петербурге», ул. Марата, 6, тел. (812) 336-3333, medsi.ru
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перед применением необходимо
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