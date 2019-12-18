Виктор Кущенко: «Женщина должна себе нравиться»

Как решиться на пластическую операцию?

Женщина должна себе нравиться. Мнение близких людей, безусловно, важно для принятия решения о проведении пластической операции, но прислушиваться надо, в первую очередь, к себе и к мнению врача.

С какими запросами чаще всего приходят в клинику?

Женщины приходят, как правило, за эстетическим результатом, это помогает не только в личной жизни, но и для успешной карьеры. Женщина становится по-настоящему уверенной в себе, что дает ей возможность добиваться большего. Например, многие жалуются, что в офисах существуют предубеждения к возрастным сотрудникам, а пластическая хирургия на долгие годы решает подобные проблемы – женщина выглядит гораздо моложе своего возраста, а по всем остальным профессиональным параметрам она существенно опережает молодых коллег, поэтому все комплексы попросту развеиваются.

Почему пациенты идут именно к вам?

Конечно, лучшая рекомендация – это рекомендация от бывших пациентов. Бывает, что вслед за дочерьми к пластическому хирургу приходят их мамы!