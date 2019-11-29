Антиэйдж у стоматолога: какие возрастные изменения грозят зубам и можно ли от них застраховаться

Как возраст меняет зубы, а вместе с ними и лицо?

Татьяна Радонежская: В архитектуре лица с возрастом нарушается принцип «золотого сечения». Дело в том, что к 50 годам проявляет себя физиологическая, то есть естественная стираемость зубов. Передние зубы становятся короче, стирается их режущая часть, из-за стирания боковых зубов занижается прикус. В итоге нижняя треть лица уменьшается. Углубляются носогубные складки, укорачивается подбородок, появляются типичные для пожилого лица «заеды» в уголках губ. Из-за того что эмали на зубах становится меньше, начинает просвечивать более глубокий слой зуба — дентин, который имеет желтоватый цвет.

Антон Захаров: Возрастные изменения на лице можно корректировать грамотным стоматологическим лечением. Помимо решения проблем с зубами, мы также получаем лифтинг-эффект для нижней трети лица, расправляем мимические морщины вокруг рта.

Константин Ронкин: Тем, кто задумывается о пластической операции или косметологических вмешательствах, я всегда рекомендую предварительно проконсультироваться со своим дантистом. Иногда имеет смысл сначала восстановить высоту нижней трети лица с помощью стоматологических манипуляций, а уже потом заниматься подтяжками или пластикой губ. У мягких тканей должна быть достойная опора в виде здоровой зубочелюстной системы.

Татьяна Радонежская: Представьте, что реставратор восстанавливает роскошный антикварный диван, использует дорогую ткань, лак и золото. Но если каркас и пружины не в порядке, то как бы мы красиво их ни перетянули, результата не будет. Так же с мягкими тканями и зубами.

Алина Большакова: Недовольство своей улыбкой отражается на лице и мимике: поджатые губы, погасший взгляд. Грамотная работа стоматолога меняет не только внешность, но и многократно повышает самооценку и настроение пациента.