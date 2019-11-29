Зубы, в отличие от бургундского, с годами лучше не становятся: истончение и сколы эмали, стираемость и нарушение прикуса. Кроме того, изменения зубо-челюстной системы нарушают архитектуру самого лица. Собрали врачебный консилиум, чтобы обсудить планы по сохранению улыбки.
Антиэйдж у стоматолога: какие возрастные изменения грозят зубам и можно ли от них застраховаться
Врачи-эксперты:
- Константин Ронкин, президент Бостонского института эстетической медицины (БИЭМ)
- Алина Большакова, врач-стоматолог, генеральный директор клиники DK Dent
- Татьяна Радонежская, стоматолог-терапевт стоматологической клиники «ГрандМед»
- Антон Захаров, врач-стоматолог клиники эстетической медицины DEGA
Как возраст меняет зубы, а вместе с ними и лицо?
Татьяна Радонежская: В архитектуре лица с возрастом нарушается принцип «золотого сечения». Дело в том, что к 50 годам проявляет себя физиологическая, то есть естественная стираемость зубов. Передние зубы становятся короче, стирается их режущая часть, из-за стирания боковых зубов занижается прикус. В итоге нижняя треть лица уменьшается. Углубляются носогубные складки, укорачивается подбородок, появляются типичные для пожилого лица «заеды» в уголках губ. Из-за того что эмали на зубах становится меньше, начинает просвечивать более глубокий слой зуба — дентин, который имеет желтоватый цвет.
Антон Захаров: Возрастные изменения на лице можно корректировать грамотным стоматологическим лечением. Помимо решения проблем с зубами, мы также получаем лифтинг-эффект для нижней трети лица, расправляем мимические морщины вокруг рта.
Константин Ронкин: Тем, кто задумывается о пластической операции или косметологических вмешательствах, я всегда рекомендую предварительно проконсультироваться со своим дантистом. Иногда имеет смысл сначала восстановить высоту нижней трети лица с помощью стоматологических манипуляций, а уже потом заниматься подтяжками или пластикой губ. У мягких тканей должна быть достойная опора в виде здоровой зубочелюстной системы.
Татьяна Радонежская: Представьте, что реставратор восстанавливает роскошный антикварный диван, использует дорогую ткань, лак и золото. Но если каркас и пружины не в порядке, то как бы мы красиво их ни перетянули, результата не будет. Так же с мягкими тканями и зубами.
Алина Большакова: Недовольство своей улыбкой отражается на лице и мимике: поджатые губы, погасший взгляд. Грамотная работа стоматолога меняет не только внешность, но и многократно повышает самооценку и настроение пациента.
Как сделать улыбку моложе?
Татьяна Радонежская: Если молодую улыбку легче всего «обновить» отбеливанием, то на истонченную с возрастом эмаль оно ложится хуже. Кроме того, отбеливание не решит проблем со стираемостью и прикусом. Логичнее всего восстанавливать зубной ряд с помощью керамики. Мы можем вернуть высоту прикуса, установив на место утраченных зубов имплантаты с коронками. В некоторых случаях перед протезированием выдаются временные капы, чтобы суставы и мышцы привыкли к новому положению. Можно использовать виниры на передние зубы, а на боковые — керамические накладки, которые крепятся на собственные зубы, восстанавливая улыбку и смыкаемость.
Антон Захаров: Виниры помогают защитить поверхность эмали от трещин и сколов, вернуть стертым зубам подходящую длину и объем, убрать тусклость. Рекомендую задумываться о натуральных расцветках — на мой взгляд, в них больше эстетики. И у собеседников будут реже возникать вопросы из серии: «Кто вам сделал эти прекрасные зубы?».
Алина Большакова: Я за созидательную стоматологию. Мы можем изменить форму, цвет зубов, высоту прикуса, сделать зубной ряд более наполненным. Отсутствие утраченных зубов восполнить имплантами с последующим протезированием на них. И таким образом, что человек будет выглядеть так, будто никто и никогда его не лечил. Просто повезло с генетикой!
Константин Ронкин: Главное, чтобы новая улыбка не только была эффектной, но и не нарушила здоровье зубов и организма в целом. Бездумно установленные виниры или коронки могут повлиять на прикус, усугубить проблемы с дыханием. Даже маленькая пломба, сделанная без оглядки на смыкание зубов, может запустить разрушительный механизм и даже привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
Что делать, чтобы избежать проблем с зубами?
Антон Захаров: Главное правило — регулярно наведываться к стоматологу. Все слышали про принцип «1 раз в 6 месяцев», однако с некоторыми пациентами я предпочитаю встречаться чаще, чтобы не пропустить патологических процессов. Не менее важна грамотная домашняя гигиена — правильные движения зубной щетки, присутствие зубной нити и ирригатора на полке в ванной.
Алина Большакова: Петербуржцу для сохранения зубов нужно прилагать особые усилия: из-за недостатка фтора в воде и дефицита витамина D кариес «процветает». Важно помнить, что срок службы зубных реставраций не вечен и обязательные посещения стоматолога никто не отменял.
Татьяна Радонежская: Маст-хэв для сохранения здоровья и зубов, и десен — это профессиональная профилактическая чистка. Зубные отложения опасны еще и тем, что могут вызывать воспаление десны и атрофию костной ткани. В результате зубы остаются без поддержки. В советские времена чистки не были распространены, поэтому пожилые петербуржцы часто сталкиваются с пародонтитом и теряют зубы. Также рекомендую обратить внимание на то, как лечится кариес: пломбы должны повторять анатомическую форму зубов, иметь бугры и фиссуры.
Константин Ронкин: Главное — это грамотная диагностика. Все наши беды заключаются в том, что врачи пропускают проблему, не диагностируя ее. А диагностируя, не вырабатывают правильный план лечения. Так что самое полезное, что вы можете сделать для своих зубов, — это найти доктора, обладающего талантом к диагностике. Он должен обращать внимание не только на кариес, а проводить полный анализ зубочелюстной системы. К сожалению, часто пациент считает, что лучший врач тот, у которого самый дешевый план лечения. Такая мысль может привести к опасным последствиям.
Алина Большакова: Для лечащего врача важна «широта горизонта». Он должен выступать координатором всего процесса лечения. Бывает, терапевт провел лечение, после чего ортопед снимает с пролеченного зуба реставрацию, чтобы поставить коронку или винир. Важна преемственность. Найдите врача, который будет помогать вам контролировать ситуацию с зубами, беря на себя ответственность за рекомендованное лечение, при необходимости направляя к хирургу-имплантологу, пародонтологу, ортодонту, ортопеду.
Иллюстрации: Алексей Дмитриев.
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