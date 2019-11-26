«Без обид»: как перестать бояться критики и использовать ее в своих целях — 6 советов от Harvard Business Review

4. Проанализируйте обратную связь

Зачастую нельзя сразу решить, полезна ли обратная связь. Прежде чем принять ее или отмахнуться, разберитесь в ней как следует. Представим, что некая Кара, менеджер по продажам, узнала от своего опытного коллеги Йоханна, что ей нужно быть «более напористой». Возможно, она решит, что его мнение никуда не годится («Думаю, я и без того энергична»), или молча согласится («Мне действительно нужно быть увереннее в себе»). Но прежде чем Кара это сделает, ей нужно понять, что на самом деле имел в виду Йоханн. Он

считает, что ей нужно чаще высказывать свое мнение или решительнее отстаивать его? Больше улыбаться? Набраться храбрости и признать, что она чего-то не знает? Или, наоборот, безапелляционно притворяться, что она в курсе всего?

Даже простой совет быть «более напористым» включает в себя сложный набор наблюдений и суждений, который Йоханн составил, наблюдая за Карой на совещаниях и презентациях с клиентами. Каре нужно копнуть глубже и понять, чем он руководствовался. Что, по мнению Йоханна, Кара умеет или не умеет делать? Что он ожидал и что его беспокоит? Другими словами, почему он дал ей такой совет? Каре также нужно понять, как именно Йоханн представляет перемены в ней. После разговора с ним она может согласиться, что она не очень настойчива по сравнению с другими менеджерами по продажам. Но при этом она может не согласиться с тем, что ей надо меняться. Возможно, по ее мнению, идеальный менеджер по продажам — спокойный, скромный и любознательный. Тогда точка зрения Кары может существенно отличаться от убеждений Йоханна. Если не делать поспешных выводов и анализировать обратную связь, вы получите полезный информативный разговор о том, в какую сторону вам двигаться. И не имеет значения, примете вы совет или нет.