Что делать, чтобы начать сбалансированно питаться?
Ни один человек в мире не обязан пользоваться родительскими установками всю свою жизнь. Право пересмотреть послания из детства и проверить, все ли они нужны во взрослом возрасте, есть у каждого. О том, что именно можно предпринять, почему для успешного снижения веса важно признать свою уязвимость, а не «прокачать» силу воли, рассказывает психолог и диетолог Вячеслав Захаров.
Вячеслав, как уже взрослый человек может переписать свой сценарий отношений с продуктами?
Я бы, конечно, порекомендовал обращаться за профессиональной помощью, но знаю, что не всегда это возможно. В контексте нашей беседы могу сказать, что реально переписать свой сценарий, вступая в контакт с другими жизненными сценариями, то есть разговаривая с другими людьми. Важно общаться с единомышленниками, например в Клубах ЗОЖ, которые ведут независимые партнеры Herbalife Nutrition, — на группах поддержки, где встречаются разные люди. Один родился в семье перфекционистов, готовых жертвовать здоровьем ради достижения даже бессмысленных целей. Второй вырос в семье, где перфекционистов не было, но были люди с какими-то негативными убеждениями о себе. Третий уже смог изменить свой сценарий. В процессе обмена личным опытом начинают формироваться новые убеждения и ценности. Человек пробует делать что-то новое и понимает, что это его не разрушает, люди не отворачиваются, когда он выражает свои желания.
Иначе говоря, переписать сценарий можно только с помощью других. В этом плане парадигма для снижения веса вовсе не та, к которой все привыкли, — сила воли, независимость, контроль. Это иная модель — признание зависимости, беспомощности, уязвимости и, как следствие этого, просьба о помощи других людей. Когда человек выходит на этот уровень, в его жизни происходят чудеса.
Те, кто живет с установкой, что им никто не нужен и что они все контролируют, сталкиваются с ее обратной стороной, которую не осознают, — с ощущением одиночества и того, что на самом деле это они никому не нужны. В этом случае им «на помощь» приходит еда.
Как вы думаете, любые чувства и эмоции можно «заесть»?
Паника, гнев, сильный стресс, изнеможение никогда не приводят к перееданию, а вот подавленные эмоции — раздражение, тревога, обычная усталость, напряжение — почти всегда. В таких случаях еда действует как обезболивающее и транквилизатор. Самая важная задача худеющего — отслеживать психоэмоциональное напряжение и устранять его причину, иначе аппетит будет просто запредельным. Даже с консультантом проработать блок эмоций непросто: люди привыкают жить в легком напряжении, не замечают его. Игнорируют тело, которое сигналит повышенным аппетитом о том, что проблема не просто существует, а уже перешла в хроническую фазу. Но если эти трудности не преодолеть, легкого снижения лишнего веса и, самое главное, сохранения достигнутого результата не будет.
Чем может обернуться «нецелевое» использование еды как антидепрессанта? Существуют ли какие-то неочевидные опасности, помимо проблем с весом?
Самая главная опасность вот в чем: когда человек имеющиеся у него дефициты и пустые места своей души заполняет едой, он увеличивает эту пустоту, он делает ее еще больше, вгоняя себя в депрессивное состояние. Фактически это побег из жизни.
Об отношениях с едой человек с лишним весом может написать целую книгу. Как изменить установки, сформировавшиеся в детстве, вымарать из нее мрачные главы и добавить happy end, мы спросили у Вячеслава Захарова, члена Международной ассоциации изучения ожирения.
Давайте перейдем от теории к практике. Как не убежать от себя, а, наоборот, выяснить, чего ты хочешь на самом деле, когда кажется, что надо срочно съесть шоколадку или кусочек торта?
Рекомендация будет достаточно простой. Назовем ее «пять вопросов». Когда человек почувствовал невротичный аппетит, когда он недавно поел, а все равно хочется съесть что-то вредное, то нужно остановиться и задать себе пять вопросов:
- Что я делаю сейчас?
- О чем я думаю?
- Что я чувствую сейчас?
- Чего я хочу на самом деле?
- Как я могу этого достичь без помощи еды?
Первый должен заставить остановиться, а не импульсивно жевать, не замечая своих действий. Вот примеры ответов: «Что ты делаешь?» — три часа сидишь за компьютером, глаза красные. «О чем думаешь?» — думаешь, что сегодня только понедельник и еще целую неделю работать. «Что ты чувствуешь сейчас?» — усталость и злость на начальника, который нагружает работой. «Чего ты хочешь на самом деле?» — хочу пойти домой, хочу спать. И последний вопрос «как ты можешь этого достичь без еды?» — тут уже каждый сам себе отвечает.
Самый сложный из этих вопросов — третий: что ты чувствуешь сейчас? У людей с избыточным весом доступ к эмоциям затруднен. Как раз в силу того, что они постоянно заедают напряжение, чтобы не столкнуться с переживаниями и чувствами. У людей с избыточным весом бывает даже такое заболевание — алекситимия. Это неспособность понять, что они чувствуют. У них есть три ответа на вопрос, как они себя чувствуют: плохо, хорошо и нормально. По-разному бывает плохо, по-разному бывает хорошо, это и делает вопрос сложным и одновременно самым важным. Если человек не чувствует своей усталости, он не поймет, что ему нужен отдых, если он не чувствует одиночества или скуки, то не поймет, что на самом деле ему нужно общение, разнообразие в жизни и так далее.
Тем не менее этому можно научиться, начиная с каких-то простых, формальных вещей — взять словарик и посмотреть, сколько существует чувств и какие из них можно переживать в данный момент. И научиться быть живым, а не агрегатом, научиться печалиться, грустить — испытывать эмоции, не сбегать в состояние транса, вызванное обжорством.
Вячеслав, какие еще особенности характера представляют собой тайную угрозу фигуре?
Одна из самых распространенных особенностей — это перфекционизм, только не путайте его с целеустремленностью. Для такого человека важно быть «правильным», «хорошим», идеальным, а не живым. Основное его качество — невнимательность к ситуациям. Кто-то может отказаться от достижения цели, если она угрожает его здоровью или взаимоотношениям с близкими, но только не перфекционист. Он будет доводить даже самое бессмысленное дело до конца исключительно потому, что у него есть такая установка. Когда собственная энергия заканчивается, то источником ресурсов становится лишняя еда.
Следующая черта — тревожность. У людей с лишним весом, с нарушенным пищевым поведением часто наблюдается некоторая суетливость, им сложно остановиться. Ценностью для них является дело: вымыть тарелки, сделать генеральную уборку, сходить в магазин. Неспешно прогуляться, полежать отдохнуть, полюбоваться закатом — все это им дается с трудом. Почему? Потому что из описаний качеств понятно, что у них имеется представление о себе как о вещи: «Я должен быть полезным, должен что-то делать. Тогда я ощущаю свою ценность, тогда я ощущаю свою наполненность». Как только эти люди остаются предоставленными сами себе, внутренняя пустота их гонит куда-нибудь — либо что-то делать, либо есть.
Говорят, что полные люди подсознательно используют вес как некую психологическую защиту.
Такое случается, ведь последняя черта — негативные убеждения о самих себе, настроенность на неудачи. Низкая самооценка проявляется в разных убеждениях: «у меня нет талантов», «я неудачник», «у меня не получится», «другие лучше», «у меня все будет хорошо только тогда, когда я дохудею до 60 килограммов». У них есть базовое чувство, что все не окей. Им тяжело соприкоснуться с чем-то, что их утвердит в жизни. Им сложно принимать похвалу и верить в ее искренность. Так что лишний вес, отгораживающий от жизни, действительно является своеобразной защитой. Полные ранимы. Им тяжело сохранять вес и после похудения, потому что сохранение веса возможно для человека, который верит, что он легко сможет это сделать.
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