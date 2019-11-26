Что делать, чтобы начать сбалансированно питаться?

Я бы, конечно, порекомендовал обращаться за профессиональной помощью, но знаю, что не всегда это возможно. В контексте нашей беседы могу сказать, что реально переписать свой сценарий, вступая в контакт с другими жизненными сценариями, то есть разговаривая с другими людьми. Важно общаться с единомышленниками, например в Клубах ЗОЖ, которые ведут независимые партнеры Herbalife Nutrition, — на группах поддержки, где встречаются разные люди. Один родился в семье перфекционистов, готовых жертвовать здоровьем ради достижения даже бессмысленных целей. Второй вырос в семье, где перфекционистов не было, но были люди с какими-то негативными убеждениями о себе. Третий уже смог изменить свой сценарий. В процессе обмена личным опытом начинают формироваться новые убеждения и ценности. Человек пробует делать что-то новое и понимает, что это его не разрушает, люди не отворачиваются, когда он выражает свои желания.

Иначе говоря, переписать сценарий можно только с помощью других. В этом плане парадигма для снижения веса вовсе не та, к которой все привыкли, — сила воли, независимость, контроль. Это иная модель — признание зависимости, беспомощности, уязвимости и, как следствие этого, просьба о помощи других людей. Когда человек выходит на этот уровень, в его жизни происходят чудеса.

Те, кто живет с установкой, что им никто не нужен и что они все контролируют, сталкиваются с ее обратной стороной, которую не осознают, — с ощущением одиночества и того, что на самом деле это они никому не нужны. В этом случае им «на помощь» приходит еда.