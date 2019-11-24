KATIA TXI

Инстаграм-блогер (более 400 тыс. подписчиков), натуропат и нутрициолог пропагандирует альтернативную медицину, отказ от прививок и традиционного лечения заболеваний. Живет за пределами России, медицинского образования не имеет.

Как отмечает научно-просветительский портал «Антропогенез.ру», Екатерина Филатова (Катя ТХИ) представляет себя универсальным специалистом, который даёт авторитетные советы по лечению и отменяет назначения врачей. Призывает онкобольных отказаться от химиотерапии, а инфекционных больных – от антибиотиков. Прописывает кофейные клизмы, гомеопатию и лошадиные дозы витамина С. В 2019 году стала членом-корреспондентом Врунической академии лженаук (ВРАЛ).