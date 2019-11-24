Прежде чем верить инстаграм-специалисту и закупаться тоннами БАДов на IHerb по его рекомендации и промо-коду, удостоверьтесь в компетенции врача. Например, Наталья Зубарева, выпускавшая огромными тиражами книги о гормонах, стала победителем анти-премии «Почетный академик ВРАЛ», некоторые из инста-медиков и вовсе не имеют медицинского образования, другие — скорее близки к эзотерике, чем к науке.
Дырявый кишечник и трансерфинг реальности: 5 инста-врачей, от которых стоит отписаться
Наталья Зубарева
Инстаграм-блогер (2,5 млн. подписчиков), врач-терапевт, кардиолог, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом. В 2019 году Наталья Зубарева удостоилась анти-премии «Почетный академик ВРАЛ» за псевдомедицинские книги о дырявом кишечнике, чакрах и лечении гормонального дисбаланса биодобавками. Эта премия (приз — статуэтка с «грустным рептилоидом») вручается научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» и фондом «Эволюция» с 2016 года. Зубарева назвала основателей премии «шизофрениками», за наградой не явилась и даже на время ограничила доступ к своему аккаунту. Теперь он вновь открыт: инста-врач радует подписчиков продолжением саги о кишечнике и ведет марафон «7 дней без сахара».
Елена Корнилова
Буквально в феврале 2019 года портал РБК выпустил большую статью о Елене Корнилове: юное медицинское дарование с модельной внешностью, блогер-биохимик с дипломом из Мюнхенского технического университета, проходящее обучение в Национальном университете Сингапура, рассказывала о витаминах, долголетии и принципах ЗОЖ. Сейчас на месте статьи — опровержение. Реальное наличие профильного образования поставили под сомнение члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов и Михаил Гельфанд. Оказалось, что в университетах о сотрудничестве с Еленой Корниловой ничего не знают. Также Петр Талантов подробно объяснил, почему следовать разработанным инста-блогером схемам приема добавок попросту опасно для здоровья.
Илья Магеря
«Психоэндокринолог» создает на просторах Instagram «БЛАГОусловия» для зачатия. И для этого ему даже не нужно встречаться с пациентами в офлайне: клиника Ильи Магерия фактически существует в виртуальном пространстве. Сделано это для того, чтобы «быть доступными для всех пациентов, которым нужна помощь, с любой точки земного шара». На сайте врача прямо заявляется, что предоставляемые им услуги — на самом деле информационные, а не медицинские. На своей странице в самом Instagram врач публикует до сих пор не известные ведущим врача-онкологам схемы о том, как выражение обиды приводит к раку, и рекомендует пациентам прочтение эзотерической книги «Трансерфинг реальности».
KATIA TXI
Инстаграм-блогер (более 400 тыс. подписчиков), натуропат и нутрициолог пропагандирует альтернативную медицину, отказ от прививок и традиционного лечения заболеваний. Живет за пределами России, медицинского образования не имеет.
Как отмечает научно-просветительский портал «Антропогенез.ру», Екатерина Филатова (Катя ТХИ) представляет себя универсальным специалистом, который даёт авторитетные советы по лечению и отменяет назначения врачей. Призывает онкобольных отказаться от химиотерапии, а инфекционных больных – от антибиотиков. Прописывает кофейные клизмы, гомеопатию и лошадиные дозы витамина С. В 2019 году стала членом-корреспондентом Врунической академии лженаук (ВРАЛ).
Виктория Орлинская
Виктория Орлинская в своем аккаунте предстает как «Кандидат Медицинских Наук», а на своем сайте рассказывает, что ушла от классической медицины, ради того, чтобы посвятить себя уникальной науке, современной и многообещающей – превентивной медицине с интегративным, целостным подходом ко всем аспектам здоровья человека. На сайте @cardiodoc предлагает за 6 и 15 тысяч рублей составить персональные рекомендации по оздоровлению: для этого врачу достаточно получить письменные вопросы от пациента.
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