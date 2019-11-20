Бренд Converse и Undercover выпустили коллаборацию — кеды Chuck 70, причем в двух вариантах: высокие и низкие .Для американского бренда и японского дизайнера Джун Такахаши это уже третья модель в рамках совместной лимитированной коллекции.
Камуфляж, молнии и кольца: вышла новая коллаборация Converse x Undercover
Акварельный «военный» принт, микс молнии и шнуровки, искусственно состаренная подошла и металлические кольца отражают провокационное панк-настроение 70-ых и переносят в эпоху Sex Pistols. Слоган коллаборации – New Warrios – напечатан на передней и задней части модели как негласный символ бунтарства создателей и обладателей.
Напомним, кеды Converse x Undercover впервые были представлены на показе Undercover SS19 «Новые воины». Начиная с 14-ого ноября, их можно приобрести на официальном сайте Converse.
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