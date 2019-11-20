Камуфляж, молнии и кольца: вышла новая коллаборация Converse x Undercover

Акварельный «военный» принт, микс молнии и шнуровки, искусственно состаренная подошла и металлические кольца отражают провокационное панк-настроение 70-ых и переносят в эпоху Sex Pistols. Слоган коллаборации – New Warrios – напечатан на передней и задней части модели как негласный символ бунтарства создателей и обладателей.

Напомним, кеды Converse x Undercover впервые были представлены на показе Undercover SS19 «Новые воины». Начиная с 14-ого ноября, их можно приобрести на официальном сайте Converse.