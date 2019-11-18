Новая коллекция Calzedonia: цветочные колготки, клетчатые носки и биоразлагаемые (да-да!) леггинсы

Некоторые изделия — а кроме колготок это носки и гольфы — воплощают атмосферу завтрака на траве. На них появились рисунки в клетку, повторяющие дизайн пледов для пикника. Также в коллекцию вошли колготки в сетку, носки с изображением вишенок и леггинсы из бамбуковых волокон, которые производятся без использования токсичных веществ. Такие леггинсы полностью биоразлагаемы, при этом процесс их разложения не загрязняет окружающую среду.