Пока вы ищете, какие колготки надеть под короткое платье (не отменять же его с наступлением зимы!), итальянский бренд Calzedonia выпустил чулочно-носочную коллекцию на следующие весну-лето. В ней — черные, белые и нежно-розовые (как видите, никаких телесных!) колготки, дополненные графичными, цветочными и двухцветными узорами.
Новая коллекция Calzedonia: цветочные колготки, клетчатые носки и биоразлагаемые (да-да!) леггинсы
Некоторые изделия — а кроме колготок это носки и гольфы — воплощают атмосферу завтрака на траве. На них появились рисунки в клетку, повторяющие дизайн пледов для пикника. Также в коллекцию вошли колготки в сетку, носки с изображением вишенок и леггинсы из бамбуковых волокон, которые производятся без использования токсичных веществ. Такие леггинсы полностью биоразлагаемы, при этом процесс их разложения не загрязняет окружающую среду.
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