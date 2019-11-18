Музей ивановского ситца оцифровал и выложил в открытый доступ изображения более 300 тканей из своей коллекции. Онлайн-галерея, созданная при участии проекта Arzamas, охватывает период с 1710-х по 1930-е годы.
Музей ивановского ситца открыл онлайн-галерею тканей 1710-1930-х годов
Одни ткани являются результатом ручной набивки, другие представляют из себя агитационный материал. Каждая из них сопровождается кратким описанием и ссылками на каталог с информацией о художниках, фабриках и стиле текстиля.
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