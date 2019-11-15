В Петербург приехала новая коллекция Jacquemus — с трикотажными платьями, рыжими брюками и (очень!) маленькими сумками

В ДЛТ приехала коллекция, от которой веет побережьем Франции несмотря на ее принадлежность к осенне-зимнему сезону, — Jacquemus. Дизайнер Симон Порт Жакмюс, которого скромно называют новым Карлом Лагерфельдом, сделал новинки менее чувственными и откровенными, чем обычно: никаких прозрачных тканей, высоких разрезов и обнаженной груди. Вместо них — трикотажные платья в пол, брюки оранжевого цвета, портупеи, которые Жакмюс предлагает носить поверх топов и свитеров, а также юбки и пиджаки, дизайн которых можно менять благодаря пуговицам.