В ДЛТ приехала коллекция, от которой веет побережьем Франции несмотря на ее принадлежность к осенне-зимнему сезону, — Jacquemus. Дизайнер Симон Порт Жакмюс, которого скромно называют новым Карлом Лагерфельдом, сделал новинки менее чувственными и откровенными, чем обычно: никаких прозрачных тканей, высоких разрезов и обнаженной груди. Вместо них — трикотажные платья в пол, брюки оранжевого цвета, портупеи, которые Жакмюс предлагает носить поверх топов и свитеров, а также юбки и пиджаки, дизайн которых можно менять благодаря пуговицам.
В Петербург приехала новая коллекция Jacquemus — с трикотажными платьями, рыжими брюками и (очень!) маленькими сумками
Хайлайт коллекции (и самая необходимая вещь в преддверии затяжной зимы) — теплое пальто фуксиевого оттенка. Именно в этом цвете была сделана дорожка недавнего показа Jacquemus, прошедшего на лавандовых полях в Провансе. Пока мы ждем поступления весенне-летней коллекции в продажу, идем в ДЛТ за актуальной, осенне-зимней: хлопковая футболка стоит 7310 рублей, кожаная портупея — 26 700 рублей, а шерстяное пальто — 154 500 рублей.
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