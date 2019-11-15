Dior и Nike могут представить новую версию культовых кроссовок Air Jordan 1. Издание Sneakernews пишет о том, что пара будет украшена фирменной монограммой Dior Oblique (как на кроссовках B23) и появится на полках в июне 2020 года. Ожидается, что в продажу поступит всего 1000 пар, каждая из которых будет стоить 2000 долларов.
Dior могут выпустить кроссовки с Nike
Ранее слухи о коллаборации подтвердили Prada и adidas. Люксовый и спортивный бренды выпустят совместную коллекцию кроссовок — как она будет выглядеть, пока неизвестно.
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