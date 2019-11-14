Петербургская марка Bats представила новую коллекцию — с дубленками в разных вариантах и цветах

Благодаря натуральному овечьему меху в дубленках Bats можно гулять даже при 30 градусах мороза. При этом они очень легкие и комфортные в носке — проверено прогулками на берегу Балтийского моря (на коне!). Каждую модель можно купить на сайте Bats по цене от 68 900 до 72 900 рублей — и там же продаются другие вещи марки, представленные в лукбуке.