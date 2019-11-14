Петербургская марка Bats, которая специализируется на выпуске верхней одежды из кожи, представила новую коллекцию. Ее центральной вещью стала дубленка, сделанная в нескольких вариациях и цветах. Это объемная модель из светло-коричневой искусственной кожи, классическая с эффектом потрескавшегося материала, оверсайз в темном оттенке и «авиаторы» в черном и имбирном цветах.
Петербургская марка Bats представила новую коллекцию — с дубленками в разных вариантах и цветах
Благодаря натуральному овечьему меху в дубленках Bats можно гулять даже при 30 градусах мороза. При этом они очень легкие и комфортные в носке — проверено прогулками на берегу Балтийского моря (на коне!). Каждую модель можно купить на сайте Bats по цене от 68 900 до 72 900 рублей — и там же продаются другие вещи марки, представленные в лукбуке.
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