35 идеальных пижам для зимних вечеров — себе или в подарок

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе пижам, — материалы. Они должны быть выполнены без синтетики или с ее минимальной примесью — например, из шелка, хлопка или льна. Первые, к тому же украшенные ультрамодным животным принтом, можно найти у московской марки IZBA Rouge, вторые, состоящие из рубашки и коротких шорт, — у проекта Аси Мальберштейн To Be Woman, а третьи, выполненные в минималистичном дизайне, — у украинского бренда Sleeper, про который давно пишут американский Vogue и The New York Times.