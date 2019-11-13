UNIQLO представили вторую коллаборацию с финским брендом Marimekko

После успеха первой коллаборации с финским брендом Marimekko, выпущенной в 2018 году, UNIQLO взялись за разработку второй — на этот раз не только с женской, но еще и детской одеждой! Это дутые пуховики, ультралегкие пальто, шерстяные свитеры, технологичные водолазки и платья А-силуэта, украшенные самыми узнаваемыми принтами Marimekko: Kivet, разработанным Майей Исола в 1965-м, Tasaraita, созданным Анникой Римала в 1968-м, и Siirtolapuutarha, придуманным Майей Луекари в 2009 году.