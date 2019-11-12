«Человек высокого уровня культуры»: 25 вещей с надписями, которые олицетворяют петербуржцев

Есть и другая сторона, которая в российских и зарубежных городах уже давно обросла легендами. Это интеллигентность, начитанность и «буржуазность» местных жителей, с которой мы, опять же, согласны лишь отчасти. Для петербуржцев, которые хотят добавить себе аристократичности, и для гостей, которые ищут подтверждение стереотипам, есть носки с надписью «Живу, как денди», шоппер с призывом «Думать об искусстве», свитшот с фразой «Родина поэтов» и футболка с описанием «Эстет». Кстати, в интернет-магазине с последней также есть другие типы личности: футболки «Манифестор», «Рефлектор», «Интроверт» и «Гурман», в которой мы и советуем исследовать гастрономическую столицу России.