«Собака.ru» неоднократно писала о небанальных сувенирах, которые можно привезти из Петербурга, и локальных брендах, которые делают памятный стафф. Теперь же мы составили подборку одежды, сумок и аксессуаров с надписями, которые без лишних слов выдадут в вас коренного или того, кто только что вернулся из нашего города домой.
«Человек высокого уровня культуры»: 25 вещей с надписями, которые олицетворяют петербуржцев
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Носки St. Friday Socks, 399 рублей (myfriday.ru)
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Свитшот 1703 Family, 1700 рублей (1703 Shop)
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Сумка «Легко-Легко», 340 рублей («Легко-Легко»)
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Ватник «Культраб», 10 000 рублей (kultrab.com)
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Лонгслив Little Pushkin, 1943 рубля (littlepushkin.com)
Принято считать (и мы согласны с этим только отчасти), что петербуржцы — закрытый, пессимистичный, уставший от жизни и такой же мрачный, как неизменная здесь погода, народ. Поэтому и большинство вещей, которые продаются в местных магазинах, сделаны в темных цветах и имеют не самые радостные принты: «Разрушение молодит», «Все сложно» и Antisocial («Антисоциальный»). Если в Москве вы легко встретите парня в футболке «Вечно молодой, вечно пьяный», то о настроении петербуржца скажет свитшот с надписью Forever Old («Вечно старый»). Аутентичности образу добавит шерстяной шарф, повязанный на манер Сергея Довлатова, и деревянный значок в виде серой радуги и констатацией «Не очень».
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Свитшот «Запорожец», 2065 рублей (21shop)
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Кольцо Bogema Leningrad, цена по запросу (@bogemaleningrad)
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Браслет BNGL, 1490 рублей (bngl.ru)
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Сумка «По-питерски», 1000 рублей («Спасибо!»)
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Футболка Jerusalembazar, 1790 рублей (jerusalembazar.ru)
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Худи «Волчок», 1100 рублей («Волчок»)
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Сумка Prosto ZABEI, 700 рублей (Лофт Проект «Этажи»)
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Пин waf-waf, 290 рублей (Бертгольд-Центр)
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Свитшот Katya Dobryakova, 5500 рублей (katyadobryakova.ru)
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Футболка Sorry I'm Not, 3500 рублей (sorryiamnot.com)
Есть и другая сторона, которая в российских и зарубежных городах уже давно обросла легендами. Это интеллигентность, начитанность и «буржуазность» местных жителей, с которой мы, опять же, согласны лишь отчасти. Для петербуржцев, которые хотят добавить себе аристократичности, и для гостей, которые ищут подтверждение стереотипам, есть носки с надписью «Живу, как денди», шоппер с призывом «Думать об искусстве», свитшот с фразой «Родина поэтов» и футболка с описанием «Эстет». Кстати, в интернет-магазине с последней также есть другие типы личности: футболки «Манифестор», «Рефлектор», «Интроверт» и «Гурман», в которой мы и советуем исследовать гастрономическую столицу России.
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Перчатки Glove Me, 7500 рублей (22.13 Gift)
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Свитшот Antisocial, 2800 рублей (antisocialbrand.com)
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Носки St. Friday Socks, 399 рублей (myfriday.ru)
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Футболка С7МЬ, 1400 рублей («Юность»)
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Сумка Arny Praht, 3490 рублей (Arny Praht)
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Футболка «Юность», 1400 рублей («Юность»)
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Футболка «Больше секса, меньше зла», 3800 рублей (Garage Book Shop)
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Сумка «Легко-Легко», 1000 рублей ( «Легко-Легко»)
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Свитшот «Счастья Здоровья», 3920 рублей (@schastiazdorovia)
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Худи Asocial X «Отдел», 3192 рублей («Отдел»)
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